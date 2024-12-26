Экс-игрок «Автомобилиста» попался пьяным за рулем дорогущего внедорожника, ему грозит уголовное дело

Бывший игрок «Автомобилиста» Степанов попался пьяным за рулем Cadillac Escalade

27 декабря 2024 в 12:48 Размер текста - 17 +

Пьяного Степанова на Cadillac поймали на Ленинградском проспекте в Москве (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU Екатеринбургский хоккеист Стефан Степанов, выступавший за ХК «Автомобилист», будучи лишенным водительских прав, попался инспекторам ДПС пьяным за рулем внедорожника Cadillac Escalade в Москве. Теперь ему грозит уголовное дело за повторную езду в пьяном виде. «Степанова остановили на Ленинградском проспекте около четырех ночи 19 декабря. От него разило алкоголем. Медосвидетельствование на алкоголь дало положительный результат. Прав у хоккеиста не было», — передает telegram-канал Shot. Спортсмена лишили прав на полтора года еще в ноябре 2023-го. Стефан Степанов — воспитанник хоккейной школы ЦСКА. В КХЛ играл с 2012 по 2014 годы, в этот же период отыграл за «Автомобилист». Потом уехал играть в Америку за фарм-клуб «Нью-Джерси», но вскоре покинул команду. Последние сезоны Стефан в хоккей не играл и жил в Москве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский хоккеист Стефан Степанов, выступавший за ХК «Автомобилист», будучи лишенным водительских прав, попался инспекторам ДПС пьяным за рулем внедорожника Cadillac Escalade в Москве. Теперь ему грозит уголовное дело за повторную езду в пьяном виде. «Степанова остановили на Ленинградском проспекте около четырех ночи 19 декабря. От него разило алкоголем. Медосвидетельствование на алкоголь дало положительный результат. Прав у хоккеиста не было», — передает telegram-канал Shot. Спортсмена лишили прав на полтора года еще в ноябре 2023-го. Стефан Степанов — воспитанник хоккейной школы ЦСКА. В КХЛ играл с 2012 по 2014 годы, в этот же период отыграл за «Автомобилист». Потом уехал играть в Америку за фарм-клуб «Нью-Джерси», но вскоре покинул команду. Последние сезоны Стефан в хоккей не играл и жил в Москве.