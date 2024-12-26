26 декабря 2024

Экс-игрок «Автомобилиста» попался пьяным за рулем дорогущего внедорожника, ему грозит уголовное дело

Бывший игрок «Автомобилиста» Степанов попался пьяным за рулем Cadillac Escalade
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Москва, автомобиль, внедорожник, кадиллак, кроссовер, CADILLAC ESCALADE
Пьяного Степанова на Cadillac поймали на Ленинградском проспекте в Москве (архивное фото) Фото:

Екатеринбургский хоккеист Стефан Степанов, выступавший за ХК «Автомобилист», будучи лишенным водительских прав, попался инспекторам ДПС пьяным за рулем внедорожника Cadillac Escalade в Москве. Теперь ему грозит уголовное дело за повторную езду в пьяном виде.

«Степанова остановили на Ленинградском проспекте около четырех ночи 19 декабря. От него разило алкоголем. Медосвидетельствование на алкоголь дало положительный результат. Прав у хоккеиста не было», — передает telegram-канал Shot. Спортсмена лишили прав на полтора года еще в ноябре 2023-го.

Стефан Степанов — воспитанник хоккейной школы ЦСКА. В КХЛ играл с 2012 по 2014 годы, в этот же период отыграл за «Автомобилист». Потом уехал играть в Америку за фарм-клуб «Нью-Джерси», но вскоре покинул команду. Последние сезоны Стефан в хоккей не играл и жил в Москве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбургский хоккеист Стефан Степанов, выступавший за ХК «Автомобилист», будучи лишенным водительских прав, попался инспекторам ДПС пьяным за рулем внедорожника Cadillac Escalade в Москве. Теперь ему грозит уголовное дело за повторную езду в пьяном виде. «Степанова остановили на Ленинградском проспекте около четырех ночи 19 декабря. От него разило алкоголем. Медосвидетельствование на алкоголь дало положительный результат. Прав у хоккеиста не было», — передает telegram-канал Shot. Спортсмена лишили прав на полтора года еще в ноябре 2023-го. Стефан Степанов — воспитанник хоккейной школы ЦСКА. В КХЛ играл с 2012 по 2014 годы, в этот же период отыграл за «Автомобилист». Потом уехал играть в Америку за фарм-клуб «Нью-Джерси», но вскоре покинул команду. Последние сезоны Стефан в хоккей не играл и жил в Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...