Экс-игрок «Автомобилиста» попался пьяным за рулем дорогущего внедорожника, ему грозит уголовное дело

Екатеринбургский хоккеист Стефан Степанов, выступавший за ХК «Автомобилист», будучи лишенным водительских прав, попался инспекторам ДПС пьяным за рулем внедорожника Cadillac Escalade в Москве. Теперь ему грозит уголовное дело за повторную езду в пьяном виде.
«Степанова остановили на Ленинградском проспекте около четырех ночи 19 декабря. От него разило алкоголем. Медосвидетельствование на алкоголь дало положительный результат. Прав у хоккеиста не было», — передает telegram-канал Shot. Спортсмена лишили прав на полтора года еще в ноябре 2023-го.
Стефан Степанов — воспитанник хоккейной школы ЦСКА. В КХЛ играл с 2012 по 2014 годы, в этот же период отыграл за «Автомобилист». Потом уехал играть в Америку за фарм-клуб «Нью-Джерси», но вскоре покинул команду. Последние сезоны Стефан в хоккей не играл и жил в Москве.
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