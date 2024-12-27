Самолеты перестанут летать до конца января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания Qazaq Air приостановила рейсы из Астаны в Екатеринбург. Самолеты перестанут летать в период с 28 декабря 2024-го по 27 января 2025 года. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

«Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов в Россию… Возобновление авиарейсов в Екатеринбург будет осуществлено по итогам повторной оценки рисков», — следует из сообщения.

Пассажирам отмененных рейсов вернут полную стоимость билетов и предложат бесплатное перебронирование на альтернативные рейсы авиакомпании. Перевозчик продолжит перелеты в Омск и Новосибирск, так как эти рейсы соответствуют критериям оценки рисков Qazaq Air.

Самолет Embraer 190AR, принадлежащий авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпел крушение утром 25 декабря вблизи города Актау, Казахстан. На борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. Минздрав Азербайджана опубликовал предварительный список жертв катастрофы. В него вошли 25 человек.