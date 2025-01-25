Екатеринбурженка осталась без дома на берегу Шарташа из-за соседа-хама

26 января 2025 в 09:54 Размер текста - 17 +

Женщина переехала поближе к озеру из-за проблем со здоровьем Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жительница Екатеринбурга больше полугода — с мая 2024 года — не может попасть в свой дом на улице Проезжей, 96А (первая линия около озера Шарташ) и жить там из-за возведенного соседом на землях общего пользования забора (между домами 94 и 98). Об этом Ольга Черноскутова рассказала корреспонденту URA.RU. Обращения в различные инстанции города и области ни к чему не привели. «С мая начали они строить [забор] вдоль по улице Проезжей между 94 и 98 домами. С тех пор я не могу попасть на участок. Они перегородили забор по общественным землям, то есть они фактически пользуются общественной землей, подход они захватили около 30-40 соток. Этот проход был к озеру Шарташ для всего города со стороны Проезжей. Тут и кафе недалеко, церковь», — рассказала Черноскутова, подчеркнув, что из-за проблем с ногами она маломобильна, и для улучшения качества жизни и построила дом в районе озера. Черноскутова добавила, что просила у хозяина дать ей ключ, чтобы иметь возможность доступа к дому, но собственник якобы согласился это сделать только на коммерческих условиях. «Миллион плати, тогда и ключ от автоматических ворот дам. Я тут чистил все, сказал. Я говорю, как я могу платить за незаконное строительство, этот забор незаконный», — возмутилась горожанка. Дом, в который хозяйка она не может попасть из-за забора Фото: личный архив Ольги Черноскутовой За полгода женщина обращалась с жалобами в администрацию Кировского района, в мэрию, прокуратуру, в том числе природоохранную, отмечая в письме, что заграждение поставил собственник соседнего участка Сергей Сайфуллин (были до июля учредителями ООО «Центр судебной медицины» с Игорем Рожиным, отцом главврача Первоуральской больницы, где в октябре произошло массовое увольнение медперсонала). «Особенно меня что поразило: администрация Екатеринбурга говорит, вы знаете, мы ничего не можем сделать. Мы только можем письмо [собственнику забора] написать. А письмо он не получит, выбросит и все», — поделилась Черноскутова. Из природоохранной прокуратуры области в октябре пришел ответ (за подписью и. о. прокурора Артура Дибаева), что, действительно, к озеру подступиться невозможно, но хозяин забора не определен. Они перенаправили запрос в министерство госимущества региона. 16 декабря, по словам Черноскутовой, она написала обращение на прямую линию президента РФ Владимира Путина (через сайт Кремля), которая прошла 19 декабря. В письме она отметила, что, возможно, ее участки хотят захватить, после чего получила ответ от районной администрации (подписано замглавы Алексеем Лаппо) о принятии мер в решении вопроса. «Якобы они поговорили с Сайфуллиным, его предупредили, что это беззаконие. Он сетку где-то убрал, а столбики нет, проехать невозможно. Я снова напишу в следственный отдел, в МВД, в прокуратуру», — заявила она. Ответ 27 декабря пришел и от аппарата губернатора Евгения Куйвашева с пометкой, что вопрос перенаправлен «по компетенции для решения по существу». Пресс-служба мэрии перенаправила корреспондента URA.RU с вопросом в районную администрацию, добавив, что пострадавшая «вправе обратиться в полицию, если она считает, что забор стоит на общественной территории». В районной администрации агентству подтвердили, что жалобы от Черноскутовой получали, отметив, что она их постоянный клиент. Однако от каких-либо комментариев отказались. До пресс-службы районной администрации дозвониться не удалось. Забор закрыл выход к озеру Шарташ Фото: личный архив Ольги Черноскутовой В декабре 2024 года сетку с забора собственник снял Письмо от администрации Кировского района Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Екатеринбурга больше полугода — с мая 2024 года — не может попасть в свой дом на улице Проезжей, 96А (первая линия около озера Шарташ) и жить там из-за возведенного соседом на землях общего пользования забора (между домами 94 и 98). Об этом Ольга Черноскутова рассказала корреспонденту URA.RU. Обращения в различные инстанции города и области ни к чему не привели. «С мая начали они строить [забор] вдоль по улице Проезжей между 94 и 98 домами. С тех пор я не могу попасть на участок. Они перегородили забор по общественным землям, то есть они фактически пользуются общественной землей, подход они захватили около 30-40 соток. Этот проход был к озеру Шарташ для всего города со стороны Проезжей. Тут и кафе недалеко, церковь», — рассказала Черноскутова, подчеркнув, что из-за проблем с ногами она маломобильна, и для улучшения качества жизни и построила дом в районе озера. Черноскутова добавила, что просила у хозяина дать ей ключ, чтобы иметь возможность доступа к дому, но собственник якобы согласился это сделать только на коммерческих условиях. «Миллион плати, тогда и ключ от автоматических ворот дам. Я тут чистил все, сказал. Я говорю, как я могу платить за незаконное строительство, этот забор незаконный», — возмутилась горожанка. За полгода женщина обращалась с жалобами в администрацию Кировского района, в мэрию, прокуратуру, в том числе природоохранную, отмечая в письме, что заграждение поставил собственник соседнего участка Сергей Сайфуллин (были до июля учредителями ООО «Центр судебной медицины» с Игорем Рожиным, отцом главврача Первоуральской больницы, где в октябре произошло массовое увольнение медперсонала). «Особенно меня что поразило: администрация Екатеринбурга говорит, вы знаете, мы ничего не можем сделать. Мы только можем письмо [собственнику забора] написать. А письмо он не получит, выбросит и все», — поделилась Черноскутова. Из природоохранной прокуратуры области в октябре пришел ответ (за подписью и. о. прокурора Артура Дибаева), что, действительно, к озеру подступиться невозможно, но хозяин забора не определен. Они перенаправили запрос в министерство госимущества региона. 16 декабря, по словам Черноскутовой, она написала обращение на прямую линию президента РФ Владимира Путина (через сайт Кремля), которая прошла 19 декабря. В письме она отметила, что, возможно, ее участки хотят захватить, после чего получила ответ от районной администрации (подписано замглавы Алексеем Лаппо) о принятии мер в решении вопроса. «Якобы они поговорили с Сайфуллиным, его предупредили, что это беззаконие. Он сетку где-то убрал, а столбики нет, проехать невозможно. Я снова напишу в следственный отдел, в МВД, в прокуратуру», — заявила она. Ответ 27 декабря пришел и от аппарата губернатора Евгения Куйвашева с пометкой, что вопрос перенаправлен «по компетенции для решения по существу». Пресс-служба мэрии перенаправила корреспондента URA.RU с вопросом в районную администрацию, добавив, что пострадавшая «вправе обратиться в полицию, если она считает, что забор стоит на общественной территории». В районной администрации агентству подтвердили, что жалобы от Черноскутовой получали, отметив, что она их постоянный клиент. Однако от каких-либо комментариев отказались. До пресс-службы районной администрации дозвониться не удалось.