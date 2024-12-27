Azerbaijan Airlines приостановила рейсы в несколько городов России

Крупнейшая азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) отменила рейсы в почти десяток городов России. Авиаперевозчик приостановил рейсы в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Махачкалу.
«„Азербайджанские авиалинии“ приостанавливают рейсы из Баку ... до завершения окончательного расследования», — заявили в компании. Это решение было принято в связи с предварительными результатами расследования катастрофы самолета Embraer 190, а также из-за определенных рисков, которые могут возникнуть в процессе полетов.
Приостановка рейсов вступила в силу с 28 декабря и продолжится до окончания полного расследования инцидента. Решение о приостановке было принято на основании указания Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана.
Перечень городов, в которые приостановлены полеты, включает Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу. Однако отмечается, что самолеты AZAL продолжат производить полеты в Москву, Петербург, Казань, Астрахань, Екатеринбург и Новосибирск.
Ранее в западной части Казахстана, недалеко от города Актау, произошла авиакатастрофа пассажирского самолета Embraer 190, принадлежащего авиакомпании Azerbaijan Airlines. На борту воздушного судна находилось 67 человек.
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