В Тюменской области простились с погибшим на СВО бойцом

Бойца похоронили 27 декабря
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Ишимском районе Тюменской области простились с Евгением Волковым. Мужчина погиб в ходе проведения спецоперации. Об этом сообщили в местной администрации.
«Сегодня, 27 декабря, Ишимский район простился с Волковым Евгением Валерьевичем, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине, выполняя боевую задачу. Он отдал свою жизнь за мирное небо, погиб, защищая Россию», — сообщили в администрации.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области простились с бойцом из Нижней Тавды. Мужчина также погиб в ходе СВО.
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