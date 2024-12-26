26 декабря 2024

В Тюменской области простились с погибшим на СВО бойцом

© Служба новостей «URA.RU»
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Бойца похоронили 27 декабря
Бойца похоронили 27 декабря Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ишимском районе Тюменской области простились с Евгением Волковым. Мужчина погиб в ходе проведения спецоперации. Об этом сообщили в местной администрации.

«Сегодня, 27 декабря, Ишимский район простился с Волковым Евгением Валерьевичем, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине, выполняя боевую задачу. Он отдал свою жизнь за мирное небо, погиб, защищая Россию», — сообщили в администрации.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области простились с бойцом из Нижней Тавды. Мужчина также погиб в ходе СВО. 

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В Ишимском районе Тюменской области простились с Евгением Волковым. Мужчина погиб в ходе проведения спецоперации. Об этом сообщили в местной администрации. «Сегодня, 27 декабря, Ишимский район простился с Волковым Евгением Валерьевичем, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине, выполняя боевую задачу. Он отдал свою жизнь за мирное небо, погиб, защищая Россию», — сообщили в администрации. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области простились с бойцом из Нижней Тавды. Мужчина также погиб в ходе СВО. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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