Пермяки отправили детям в Северодонецк больше двух тысяч подарков к Новому году

Пермский край отправил новогодние подарки детям в подшефный Северодонецк (ЛНР). В праздничный набор входят конфеты, мягкая игрушка и поздравительная открытка, сообщается на сайте губернатора и правительства Прикамья.
«Детям из Северодонецка отправлено из Пермского края более 2300 новогодних подарков. В состав наборов вошли 1 кг конфет, мягкая игрушка и открытка с изображениями известных пермских достопримечательностей», — говорится в сообщении на сайте главы региона. Подарки детям вручили глава Северодонецкого округа Николай Моргунов совместно с представителем Прикамья Артемом Карелиным.
Также пермяки передали подшефному городу 13-метровую искусственную ель. Новогодняя красавица установлена на площади возле городского Дворца культуры. В ее оформлении использованы сотни 600 новогодних шаров. Помимо этого, творческим коллективам Северодонецка отправлены театральные костюмы. Их собрал для коллег Фонд поддержки пермского академического Театра-Театра.
«В Прикамье живут очень отзывчивые люди, которые не остаются безучастными к происходящему и с готовностью поддерживают других», — отмечал ранее губернатор края Дмитрий Махонин. Накануне, 26 декабря, глава Прикамья рассказал о том, что новогодние подарки были отправлены и для бойцов, находящихся в зоне проведения спецоперации.
В формировании посылок приняли участие учителям и школьники со всего региона. Общий вес отправленного груза превысил восьми тонн груза. Одних только детских писем и рисунков было подготовлено почти полторы тысячи, сообщил Махонин.
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