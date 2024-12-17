В Северодонецке установили новогоднюю елку из Пермского края

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Пермскую елку высотой 13 метров установили в Северодонецке
Пермскую елку высотой 13 метров установили в Северодонецке Фото:

В Северодонецк приехала новогодняя елка из Пермского края, для которого этот город Луганской народной республики является подшефным. Ель уже установили. Ее высота составляет 13 метров. А открытие запланировано на 19 декабря.

«Сейчас подрядчик развешивает украшения. Всего предстоит разместить 600 серебряных и золотых шаров, ленту с иллюминацией и шатер из гирлянд», — сообщает сайт «Вести-Пермь».

Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край отправил новогодние подарки детям Северодонецка, груз доставлен автотранспортом благотворительного фонда «Единый центр поддержки». Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал с властями Северодонецка соглашение о восстановлении города в августе 2022 года. В ЛНР из Прикамья поставляется различная техника и оборудование. Помощь региону оказывают пермские медики, строители, учителя и чиновники.

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В Северодонецк приехала новогодняя елка из Пермского края, для которого этот город Луганской народной республики является подшефным. Ель уже установили. Ее высота составляет 13 метров. А открытие запланировано на 19 декабря. «Сейчас подрядчик развешивает украшения. Всего предстоит разместить 600 серебряных и золотых шаров, ленту с иллюминацией и шатер из гирлянд», — сообщает сайт «Вести-Пермь». Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край отправил новогодние подарки детям Северодонецка, груз доставлен автотранспортом благотворительного фонда «Единый центр поддержки». Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал с властями Северодонецка соглашение о восстановлении города в августе 2022 года. В ЛНР из Прикамья поставляется различная техника и оборудование. Помощь региону оказывают пермские медики, строители, учителя и чиновники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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