В Северодонецке установили новогоднюю елку из Пермского края

В Северодонецк приехала новогодняя елка из Пермского края, для которого этот город Луганской народной республики является подшефным. Ель уже установили. Ее высота составляет 13 метров. А открытие запланировано на 19 декабря.
«Сейчас подрядчик развешивает украшения. Всего предстоит разместить 600 серебряных и золотых шаров, ленту с иллюминацией и шатер из гирлянд», — сообщает сайт «Вести-Пермь».
Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край отправил новогодние подарки детям Северодонецка, груз доставлен автотранспортом благотворительного фонда «Единый центр поддержки». Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал с властями Северодонецка соглашение о восстановлении города в августе 2022 года. В ЛНР из Прикамья поставляется различная техника и оборудование. Помощь региону оказывают пермские медики, строители, учителя и чиновники.
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