Пермяки проведут каникулы, спасая Анапу от экологического бедствия

Группа волонтеров из Перми отправляется на новогодние каникулы в Анапу. Там активисты намерены помогать в ликвидации экологической катастрофы, которую вызвал разлив мазута в Черном море. Работу готовы выполнять любую, рассказал URA.RU организатор поездки Андрей Привалов.
«Сейчас держим связь с местными координаторами. Они нас встретят и уже распределят каждого по видам работ. Люди и мазут в мешки собирают, и птиц отмывают, а кто-то в столовой дежурит. Работы полно, руки нужны», — пояснил Привалов.
Выезд группы запланирован на 4 января. Всего в команду Привалов хочет набрать 50 человек, места в автобусе еще есть. Желающие помочь могут обратиться к нему в соцсети «ВКонтакте».
Как ранее рассказывало URA.RU, в Краснодарском крае в связи с экологической катастрофой из-за разлива мазута ввели режим ЧС федерального уровня. После крушения двух танкеров в Керченском проливе 54 километра береговой линии региона пострадали от загрязнения нефтепродуктами, 44 километра находятся в Анапе. Суда перевозили 9,2 тысячи тонн мазута. В воду вытекли 3,7 тысячи тонн.
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