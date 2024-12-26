26 декабря 2024

Пермяки проведут каникулы, спасая Анапу от экологического бедствия

© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтеры едут в Анапу со всей России
Волонтеры едут в Анапу со всей России Фото:
новость из сюжета
На Кубани ввели режим ЧС после разлива мазута в Черном море

Группа волонтеров из Перми отправляется на новогодние каникулы в Анапу. Там активисты намерены помогать в ликвидации экологической катастрофы, которую вызвал разлив мазута в Черном море. Работу готовы выполнять любую, рассказал URA.RU организатор поездки Андрей Привалов.

«Сейчас держим связь с местными координаторами. Они нас встретят и уже распределят каждого по видам работ. Люди и мазут в мешки собирают, и птиц отмывают, а кто-то в столовой дежурит. Работы полно, руки нужны», — пояснил Привалов.

Выезд группы запланирован на 4 января. Всего в команду Привалов хочет набрать 50 человек, места в автобусе еще есть. Желающие помочь могут обратиться к нему в соцсети «ВКонтакте».

Как ранее рассказывало URA.RU, в Краснодарском крае в связи с экологической катастрофой из-за разлива мазута ввели режим ЧС федерального уровня. После крушения двух танкеров в Керченском проливе 54 километра береговой линии региона пострадали от загрязнения нефтепродуктами, 44 километра находятся в Анапе. Суда перевозили 9,2 тысячи тонн мазута. В воду вытекли 3,7 тысячи тонн.

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Группа волонтеров из Перми отправляется на новогодние каникулы в Анапу. Там активисты намерены помогать в ликвидации экологической катастрофы, которую вызвал разлив мазута в Черном море. Работу готовы выполнять любую, рассказал URA.RU организатор поездки Андрей Привалов. «Сейчас держим связь с местными координаторами. Они нас встретят и уже распределят каждого по видам работ. Люди и мазут в мешки собирают, и птиц отмывают, а кто-то в столовой дежурит. Работы полно, руки нужны», — пояснил Привалов. Выезд группы запланирован на 4 января. Всего в команду Привалов хочет набрать 50 человек, места в автобусе еще есть. Желающие помочь могут обратиться к нему в соцсети «ВКонтакте». Как ранее рассказывало URA.RU, в Краснодарском крае в связи с экологической катастрофой из-за разлива мазута ввели режим ЧС федерального уровня. После крушения двух танкеров в Керченском проливе 54 километра береговой линии региона пострадали от загрязнения нефтепродуктами, 44 километра находятся в Анапе. Суда перевозили 9,2 тысячи тонн мазута. В воду вытекли 3,7 тысячи тонн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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