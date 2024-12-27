Никас Сафронов не оставит детям свои трехэтажные хоромы в центре Москвы

Квартира народного художника России Никаса Сафронова в центре Москвы напоминает, скорее, музей. Трехэтажные апартаменты неподалеку от Тверской занимают около тысячи квадратных метров — и отойдут государству после смерти живописца.
В интервью URA.RU Сафронов рассказал, что хочет, чтобы его квартира стала общественным достоянием, поэтому в ней сделают музей. Ведь, в каком-то смысле, трехэтажный пентхаус и сам стал новым произведением искусства.
«Я вложил свою душу в каждый сантиметр своей жилплощади. Поэтому я хочу, чтобы этим наследием любовались мои поклонники», — признался Никас Сафронов.
При этом Сафронов-старший подчеркнул, что его дети не в обиде на это и поддерживают решение отца. Более того, идею превратить квартиру в музей придумал сын живописца Лука.
Художник также успокоил всех, кто переживал за его наследников: никто не останется обиженным, ведь все они уже вписаны в завещание Сафронова. Родственники получат все имущество звездного живописца. Однако пока что близкие Сафронова-старшего даже не заводят таких разговоров.
«Знаете, мне кажется, что они даже не задумываются сейчас о наследстве. Разговоров, во всяком случае, на эту тему у меня с ними никогда не было», — заявил художник.
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