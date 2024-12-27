Никас Сафронов не оставит детям свои трехэтажные хоромы в центре Москвы

Никас Сафронов: мою квартиру в центре Москвы унаследует город, а не дети
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Художник превратил огромную квартиру в настоящее произведение искусства
Художник превратил огромную квартиру в настоящее произведение искусства Фото:

Квартира народного художника России Никаса Сафронова в центре Москвы напоминает, скорее, музей. Трехэтажные апартаменты неподалеку от Тверской занимают около тысячи квадратных метров — и отойдут государству после смерти живописца.

В интервью URA.RU Сафронов рассказал, что хочет, чтобы его квартира стала общественным достоянием, поэтому в ней сделают музей. Ведь, в каком-то смысле, трехэтажный пентхаус и сам стал новым произведением искусства.

Идею превратить квартиру в музей Никасу Сафронову подсказал его сын Лука
Идею превратить квартиру в музей Никасу Сафронову подсказал его сын Лука
Фото:

«Я вложил свою душу в каждый сантиметр своей жилплощади. Поэтому я хочу, чтобы этим наследием любовались мои поклонники», — признался Никас Сафронов.

При этом Сафронов-старший подчеркнул, что его дети не в обиде на это и поддерживают решение отца. Более того, идею превратить квартиру в музей придумал сын живописца Лука.

Художник также успокоил всех, кто переживал за его наследников: никто не останется обиженным, ведь все они уже вписаны в завещание Сафронова. Родственники получат все имущество звездного живописца. Однако пока что близкие Сафронова-старшего даже не заводят таких разговоров.

«Знаете, мне кажется, что они даже не задумываются сейчас о наследстве. Разговоров, во всяком случае, на эту тему у меня с ними никогда не было», — заявил художник.

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Квартира народного художника России Никаса Сафронова в центре Москвы напоминает, скорее, музей. Трехэтажные апартаменты неподалеку от Тверской занимают около тысячи квадратных метров — и отойдут государству после смерти живописца. В интервью URA.RU Сафронов рассказал, что хочет, чтобы его квартира стала общественным достоянием, поэтому в ней сделают музей. Ведь, в каком-то смысле, трехэтажный пентхаус и сам стал новым произведением искусства. «Я вложил свою душу в каждый сантиметр своей жилплощади. Поэтому я хочу, чтобы этим наследием любовались мои поклонники», — признался Никас Сафронов. При этом Сафронов-старший подчеркнул, что его дети не в обиде на это и поддерживают решение отца. Более того, идею превратить квартиру в музей придумал сын живописца Лука. Художник также успокоил всех, кто переживал за его наследников: никто не останется обиженным, ведь все они уже вписаны в завещание Сафронова. Родственники получат все имущество звездного живописца. Однако пока что близкие Сафронова-старшего даже не заводят таких разговоров. «Знаете, мне кажется, что они даже не задумываются сейчас о наследстве. Разговоров, во всяком случае, на эту тему у меня с ними никогда не было», — заявил художник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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