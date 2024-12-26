Очевидцы сообщили подробности гибели девочки под колесами техники в ЯНАО

Девочка попала под колеса снегоуборочной техники, катаясь с горки (архивное фото)
В поселке Уренгой Пуровского района ЯНАО 11-летняя девочка погибла под колесами снегоуборочной техники 27 декабря. Подробности происшествия URA.RU сообщили очевидцы.
«Девочка каталась с горки, но решила съехать с другой стороны. В результате спуска, она попала прямо под колеса тяжелой техники, задействованной при уборке снега», — рассказал корреспонденту агентства свидетели происшествия на условиях анонимности.
Следственное управление по ЯНАО и окружная прокуратура уже организовали проверки, на место выехали сотрудники ведомств. Картина происшествия будет восстановлена.
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