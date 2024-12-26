26 декабря 2024

Очевидцы сообщили подробности гибели девочки под колесами техники в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка попала под колеса снегоуборочной техники, катаясь с горки (архивное фото)
Девочка попала под колеса снегоуборочной техники, катаясь с горки (архивное фото) Фото:

В поселке Уренгой Пуровского района ЯНАО 11-летняя девочка погибла под колесами снегоуборочной техники 27 декабря. Подробности происшествия URA.RU сообщили очевидцы.

«Девочка каталась с горки, но решила съехать с другой стороны. В результате спуска, она попала прямо под колеса тяжелой техники, задействованной при уборке снега», — рассказал корреспонденту агентства свидетели происшествия на условиях анонимности.

Следственное управление по ЯНАО и окружная прокуратура уже организовали проверки, на место выехали сотрудники ведомств. Картина происшествия будет восстановлена.

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В поселке Уренгой Пуровского района ЯНАО 11-летняя девочка погибла под колесами снегоуборочной техники 27 декабря. Подробности происшествия URA.RU сообщили очевидцы. «Девочка каталась с горки, но решила съехать с другой стороны. В результате спуска, она попала прямо под колеса тяжелой техники, задействованной при уборке снега», — рассказал корреспонденту агентства свидетели происшествия на условиях анонимности. Следственное управление по ЯНАО и окружная прокуратура уже организовали проверки, на место выехали сотрудники ведомств. Картина происшествия будет восстановлена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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