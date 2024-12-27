Челябинский министр финансов Пшеницын ушел в отставку

Министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын ушел в отставку. Соответствующее постановление опубликовано на портале официальной правовой информации.
«Освободить Пшеницына Андрея Вадимовича от замещаемой должности. Расторгнуть с ним контракт 9 января 2025 года», — говорится в документе.
Депутаты заксобрания региона уже определили новое место Пшеницына. 10 января он выходит на работу в качестве председателя Контрольно-счетной палаты. Это место освободилось после того, как прежнего председателя Алексея Лошкина избрали мэром Челябинска.
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