Челябинский министр финансов Пшеницын ушел в отставку

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Ежегодное послание губернатора Челябинской области Дубровского Бориса Законодательному собранию. Челябинск, пшеницын андрей
Андрей Пшеницын собирает портфель для перехода на новое место работы Фото:

Министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын ушел в отставку. Соответствующее постановление опубликовано на портале официальной правовой информации.

«Освободить Пшеницына Андрея Вадимовича от замещаемой должности. Расторгнуть с ним контракт 9 января 2025 года», — говорится в документе.

Депутаты заксобрания региона уже определили новое место Пшеницына. 10 января он выходит на работу в качестве председателя Контрольно-счетной палаты. Это место освободилось после того, как прежнего председателя Алексея Лошкина избрали мэром Челябинска.

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Министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын ушел в отставку. Соответствующее постановление опубликовано на портале официальной правовой информации. «Освободить Пшеницына Андрея Вадимовича от замещаемой должности. Расторгнуть с ним контракт 9 января 2025 года», — говорится в документе. Депутаты заксобрания региона уже определили новое место Пшеницына. 10 января он выходит на работу в качестве председателя Контрольно-счетной палаты. Это место освободилось после того, как прежнего председателя Алексея Лошкина избрали мэром Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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