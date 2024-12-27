Вратарь ХК «Металлург» Набоков перейдет в клуб НХЛ

27 декабря 2024 в 18:46 Размер текста - 17 +

Илья Набоков присоединится к «Колорадо Эвеланш» Фото: Илья Московец © URA.RU Основной вратарь ХК «Металлург» (Челябинская область) Илья Набоков после окончания сезона КХЛ 2023/2024 уезжает играть за океан. Он присоединится к «Колорадо Эвеланш». «Набоков принял решение продолжить карьеру в НХЛ. Игрок чуть ли не подписал уже контракт с „Колорадо“. После этого сезона Илья уезжает в США», — сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свой источник. Набокова якобы пытались перехватить питерские армейцы (ХК СКА). Но предложение было отклонено. За «Колорадо» сегодня выступает другой воспитанник челябинского хоккея — Валерий Ничушкин. Этот сезон команда начинала без него, так как хоккеист был отстранен из-за участия в очередном этапе программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основной вратарь ХК «Металлург» (Челябинская область) Илья Набоков после окончания сезона КХЛ 2023/2024 уезжает играть за океан. Он присоединится к «Колорадо Эвеланш». «Набоков принял решение продолжить карьеру в НХЛ. Игрок чуть ли не подписал уже контракт с „Колорадо“. После этого сезона Илья уезжает в США», — сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свой источник. Набокова якобы пытались перехватить питерские армейцы (ХК СКА). Но предложение было отклонено. За «Колорадо» сегодня выступает другой воспитанник челябинского хоккея — Валерий Ничушкин. Этот сезон команда начинала без него, так как хоккеист был отстранен из-за участия в очередном этапе программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ.