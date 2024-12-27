Вратарь ХК «Металлург» Набоков перейдет в клуб НХЛ

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«Автомобилист» – «Металлург». Плей-офф. Екатеринбург, набоков илья
Илья Набоков присоединится к «Колорадо Эвеланш» Фото:

Основной вратарь ХК «Металлург» (Челябинская область) Илья Набоков после окончания сезона КХЛ 2023/2024 уезжает играть за океан. Он присоединится к «Колорадо Эвеланш».

«Набоков принял решение продолжить карьеру в НХЛ. Игрок чуть ли не подписал уже контракт с „Колорадо“. После этого сезона Илья уезжает в США», — сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свой источник.

Набокова якобы пытались перехватить питерские армейцы (ХК СКА). Но предложение было отклонено.

За «Колорадо» сегодня выступает другой воспитанник челябинского хоккея — Валерий Ничушкин. Этот сезон команда начинала без него, так как хоккеист был отстранен из-за участия в очередном этапе программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ.

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Основной вратарь ХК «Металлург» (Челябинская область) Илья Набоков после окончания сезона КХЛ 2023/2024 уезжает играть за океан. Он присоединится к «Колорадо Эвеланш». «Набоков принял решение продолжить карьеру в НХЛ. Игрок чуть ли не подписал уже контракт с „Колорадо“. После этого сезона Илья уезжает в США», — сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свой источник. Набокова якобы пытались перехватить питерские армейцы (ХК СКА). Но предложение было отклонено. За «Колорадо» сегодня выступает другой воспитанник челябинского хоккея — Валерий Ничушкин. Этот сезон команда начинала без него, так как хоккеист был отстранен из-за участия в очередном этапе программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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