Вратарь ХК «Металлург» Набоков перейдет в клуб НХЛ

Основной вратарь ХК «Металлург» (Челябинская область) Илья Набоков после окончания сезона КХЛ 2023/2024 уезжает играть за океан. Он присоединится к «Колорадо Эвеланш».
«Набоков принял решение продолжить карьеру в НХЛ. Игрок чуть ли не подписал уже контракт с „Колорадо“. После этого сезона Илья уезжает в США», — сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свой источник.
Набокова якобы пытались перехватить питерские армейцы (ХК СКА). Но предложение было отклонено.
За «Колорадо» сегодня выступает другой воспитанник челябинского хоккея — Валерий Ничушкин. Этот сезон команда начинала без него, так как хоккеист был отстранен из-за участия в очередном этапе программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!