Россияне побили рекорд потребления пива

В 2024 году россияне установили рекорд по пиву

02 января 2025 в 05:10 Размер текста - 17 +

Объем розничных продаж пива по итогам 2024 года превысит восемь миллиардов декалитров, ожидают производители Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Годовое производство и потребление пива в России в 2024 году будет рекордным за последние восемь лет. Об этом в интервью URA.RU рассказал независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин. Новость по теме Сразу после Нового года цены на алкоголь вырастут на 15-20% «Статистики по продажам за год пока нет, но производство пива за 2024 год выросло на 12%, — рассказал эксперт. — Уверен, что и продажи будут значительно выше уровня прошлого года. Даже за три квартала мы видим рост на 5%. И все же, продано пива в России по итогам года будет чуть меньше, чем произведено. Из-за того, что с января 2025 года вырастут акцизные ставки, производители весь декабрь отгружали на склады повышенные объемы, чтобы продавать в январе, феврале и марте». По оценке эксперта, объем розничных продаж пива по итогам 2024 года превысит 8 млрд декалитров. В прошлом году этот показатель равнялся 769,6 млн декалитров, и он был рекордным с 2016 года. Алексей Небольсин объясняет цифры развитием внутреннего туризма и жаркое лето во многих регионах. «За счет жаркого и длинного лета пиво, сидр, медовуха хорошо продавались. Сыграло роль развитие внутреннего туризма. В тех регионах, куда устремились путешественники, отмечался хороший спрос. В первую очередь, это Черноморское побережье и Краснодарский край», — рассказал эксперт. В то же время, высокий спрос на пиво и слабоалкогольные напитки был не только там, где жарко. Хорошие продажи были на Алтае, в Карелии, Мурманске и в Новосибирске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Годовое производство и потребление пива в России в 2024 году будет рекордным за последние восемь лет. Об этом в интервью URA.RU рассказал независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин. «Статистики по продажам за год пока нет, но производство пива за 2024 год выросло на 12%, — рассказал эксперт. — Уверен, что и продажи будут значительно выше уровня прошлого года. Даже за три квартала мы видим рост на 5%. И все же, продано пива в России по итогам года будет чуть меньше, чем произведено. Из-за того, что с января 2025 года вырастут акцизные ставки, производители весь декабрь отгружали на склады повышенные объемы, чтобы продавать в январе, феврале и марте». По оценке эксперта, объем розничных продаж пива по итогам 2024 года превысит 8 млрд декалитров. В прошлом году этот показатель равнялся 769,6 млн декалитров, и он был рекордным с 2016 года. Алексей Небольсин объясняет цифры развитием внутреннего туризма и жаркое лето во многих регионах. В то же время, высокий спрос на пиво и слабоалкогольные напитки был не только там, где жарко. Хорошие продажи были на Алтае, в Карелии, Мурманске и в Новосибирске.