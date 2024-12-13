Сразу после Нового года цены на алкоголь вырастут на 15-20%

Шапкин: после Нового года цены на алкоголь повысятся на 15-20%
© Служба новостей «URA.RU»
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Подорожают отечественные и импортные вина, пиво, шампанское, ликеры, мартини и другие напитки
Подорожают отечественные и импортные вина, пиво, шампанское, ликеры, мартини и другие напитки Фото:

В новом году цены вырастут практически на все виды алкоголя, а не только на водку, бренди и коньяк. Подорожают отечественные и импортные вина, пиво, шампанское, ликеры, мартини и другие напитки. Об этом в интервью URA.RU рассказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

«Подорожает вообще весь алкоголь — и вино, и пиво, и различные крепкие напитки. Произойдет это уже 1 января 2025 года. В соответствии с законом и приказами Минфина магазины обязаны будут переписать ценники по новым стандартам из-за роста акцизных ставок и заново установленных минимальных цен. Если они этого не сделают, могут быть лишены лицензии во внесудебном порядке, — сказал эксперт.

По некоторым позициям подорожание будет достаточно существенным. Например, минимальную розничную цену на водку с 1 января поднимут на 50 рублей — с 299 до 349 рублей за бутылку 0,5 литра, на коньяк — на 95 рублей (с 556 до 651 рублей), на бренди — на 69 рублей (с 403 до 472 рублей).

Цены на виски, ром и джин отечественного производства вырастут на 30-40 рублей. «Для виски, рома и джина, которые производятся сегодня в России, цены останутся доступными, — рассказал Павел Шапкин.

Подорожание будет не критичным, потому что российские производители стараются поддерживать спрос на новую для себя продукцию. Раньше эти категории напитков преимущественно завозились в готовом виде из-за рубежа, но их ассортимент сузился в российской рознице на волне санкций».

Вырастут цены на вино, пиво и другие слабоалкогольные напитки. По словам Шапкина, рост цен на пиво будет символическим. Цены на отечественное вино зависят от производителей. Импортные вина подорожают на 15-20% в течение зимы.

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В новом году цены вырастут практически на все виды алкоголя, а не только на водку, бренди и коньяк. Подорожают отечественные и импортные вина, пиво, шампанское, ликеры, мартини и другие напитки. Об этом в интервью URA.RU рассказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. «Подорожает вообще весь алкоголь — и вино, и пиво, и различные крепкие напитки. Произойдет это уже 1 января 2025 года. В соответствии с законом и приказами Минфина магазины обязаны будут переписать ценники по новым стандартам из-за роста акцизных ставок и заново установленных минимальных цен. Если они этого не сделают, могут быть лишены лицензии во внесудебном порядке, — сказал эксперт. По некоторым позициям подорожание будет достаточно существенным. Например, минимальную розничную цену на водку с 1 января поднимут на 50 рублей — с 299 до 349 рублей за бутылку 0,5 литра, на коньяк — на 95 рублей (с 556 до 651 рублей), на бренди — на 69 рублей (с 403 до 472 рублей). Подорожание будет не критичным, потому что российские производители стараются поддерживать спрос на новую для себя продукцию. Раньше эти категории напитков преимущественно завозились в готовом виде из-за рубежа, но их ассортимент сузился в российской рознице на волне санкций». Вырастут цены на вино, пиво и другие слабоалкогольные напитки. По словам Шапкина, рост цен на пиво будет символическим. Цены на отечественное вино зависят от производителей. Импортные вина подорожают на 15-20% в течение зимы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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