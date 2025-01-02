В России вырос спрос на самый популярный алкоголь

Что встряхнет рынок пива в 2025 году

02 января 2025 в 05:05 Размер текста - 17 +

Потребление пива в России стало рекордным за восемь лет Фото: Александр Мамаев © URA.RU В России рекордно выросло потребление пива за последние восемь лет. О том, почему повысятся цены на пенное в 2025 году, как изменится рынок и какой сорт пива больше других любят россияне в интервью URA.RU рассказал независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин. По его словам, в новом году жизнь осложнится у производителей пивных напитков с добавлением алкоголя. Новые ценники — к празднику — Россиян в канун новогодних праздников предупредили о грядущем росте цен практически на все алкогольные напитки. Насколько критичным будет рост цен на пиво? О новых ценниках на пиво рассказал независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин Фото: из личного архива Алексея Небольсина — В октябре 2024 года депутаты Госдумы утвердили повышение акцизных ставок на всю алкогольную продукцию с 1 января 2025 года. В том числе, на все пиво — как баночное и бутылочное, так и разливное. Акциз на пиво крепостью от 0,5 до 8,6 градуса в 2025 году вырастет с 26 до 30 рублей за литр. На пиво крепостью выше 8,6 градуса — с 51 до 56 рублей. На сидр, пуаре и медовуху — с 26 рублей до 30 рублей за литр. Акцизы — это косвенный налог для производителей, который включается в итоговую стоимость продукта. Но цены и дальше будут повышаться из-за инфляции и дорогих кредитных денег, сырья и ингредиентов для производства, а также тары и упаковки. — В 2023 году страна поставила рекорд по потреблению пива за последние восемь лет. Пиво в 2024 году выпустили больше? Растет популярность непастеризованного пива, хотя у него более короткие сроки хранения Фото: Марина Молдавская © URA.RU — Статистики по продажам за год пока нет, но производство пива выросло на 12%. Уверен, что продажи будут выше прошлого года. Даже за три квартала мы видим рост на 5%. Но проданного чуть меньше произведенного. Потому что в преддверие роста акцизов производители весь декабрь отгружали на склады повышенные объемы. —За счет чего потребление пива росло в минувшем году? — За счет жаркого и длинного лета пиво, сидр, медовуха хорошо продавались. Сыграло роль развитие внутреннего туризма. В тех регионах, куда устремились на отдых люди, был хороший спрос. В первую очередь, это Черноморское побережье и Краснодарский край. Но интересно, что высокий спрос на пиво и слабоалкогольные напитки был не только там, но и на Алтае, в Карелии, Мурманске и даже в Новосибирске. Лагер, крафт и новые напитки — Есть ли связь между объемами купленного пива и количеством его производителей в том или ином регионе? — Отчасти — да. В России по количеству производителей пива лидируют четыре региона — Москва, Питер, Новосибирск и Краснодарский край. Кроме Новосибирска, каждый из них — туристическая мекка. С Новосибирском аномалия. Столица Сибири любит пиво несмотря на холодный климат и отсутствие туристов. В то же время, много производителей в регионе не означает, что совокупно они дают значимую долю пива российскому рынку. По вкладу в общую копилку лидируют Самарская и Ульяновская области, Татарстан. Именно там работают мощные пивоваренные заводы. — Какое пиво любят в России? Новость по теме Сразу после Нового года цены на алкоголь вырастут на 15-20% — Многолетний лидер — светлый лагер (сорт пива) средней крепости. Большие объемы приходятся на пастеризованную продукцию крупных транснациональных компаний — с большими сроками хранения, по дисконтным ценам. Пользуются популярностью все светлые сорта: фильтрованное и нефильтрованное, пастеризованное. Темного пива продается меньше: оно считается более вязким и крепким. В то же время сейчас динамично развивается крафтовый сегмент. Растет популярность непастеризованного пива, хотя у него более короткие сроки хранения. Меньше всего пьют крепкие сорта пива. Получил развитие тренд на безалкогольное пиво. Но его производство не по карману мелким пивоварням, поэтому «нулевки» мы встречаем в основном у известных брендов. — Выбор слабоалкогольных напитков сейчас сократился? В России примерно 1780-1800 компаний-производителей пива Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU — Идет импортозамещение. Пивовары и сидроделы разрабатывают множество рецептур слабоалкогольных напитков. В этом есть огромный потенциал. Появятся пиво и сидр с фруктовыми и ягодными добавками: с ревенем, морошкой, цитрусом, медом, даже с бузиной. Эти новинки будут производить в 2025 году. В то же время есть тенденции по замещению слабоалкогольных коктейлей типа «джин-тоник» пивными спиртованными напитками. Джин-тоники почти перестали производить после резкого роста акцизов на них в мае 2024 года. Но производители нашли лазейку — они выпускают пивные напитки на солодовой основе по низкой акцизной ставке. В отличие от пива и сидра, в них добавляют спирт. Уверен, в 2025 году будет всплеск борьбы с псевдо-пивными напитками. Все дело в таре Новость по теме Тюменские пивовары поднимают цены на свою продукцию — Сколько производителей пива сегодня в России? — В России примерно 1780-1800 компаний-производителей. По данным ЕГАИС, на май 2024 года их было 2180. Но в 2024 году эта цифра сократилась где-то на 300 предприятий из-за проверок Росалкогольтабакконтроля соблюдения закона о реестре производителей пива. — Насколько сильная конкуренция между пивоварами? — Среди отечественных производителей есть три гиганта, которым принадлежат 28 больших пивоваренных заводов. Это «Объединенные пивоварни — холдинг» (ранее Heineken в России), пивоваренная компания «Балтика» и пивоваренный концерн САН ИнБев. Еще 60 предприятий можно отнести к категории крупных и средних. И остальное — это около 1600 мелких пивоварен с объемами производства до 300 тысяч декалитров. В их число входят 700 совсем маленьких предприятий, это рестораны-пивоварни. — Кому из них сложнее продавать продукцию? Новость по теме Производители пива и слабоалкогольных напитков заявили о повышении цен — Для потребителя глобально есть разделение пива на продукт в потребительской таре (это пластик, банка, бутылка) и — пиво на розлив. Рынок сбыта поделен почти пополам. У нас на сегодняшний день 220 тысяч магазинов разливного пива и 207 тысяч магазинов классической розницы: супермаркеты и ритейл. И у каждого сегмента есть свой постоянный потребитель. Сложнее всего продавать свою продукцию среднему сегменту пивоваренных предприятий, которые на полке конкурирует с «транснационалами». С той самой тройкой крупных производителей. Им тяжело, потому что крупные агрессивно демпингуют в ритейле. Мы не раз предлагали поддержать пивоваров среднего звена введением минимальных розничных цен. Больше затрат — В России поэтапно усиливают контроль за оборотом пива и слабоалкогольных напитков. Теперь отчитываться нужно не только в ЕГАИС, но и в системе маркировки «Честный знак». Как это отражается на пивоварах? — Стало несколько сложнее работать. Причем, тем пивоварам, которые находятся в законном поле. Те, кто был в тени, так в ней и остались. Введение маркировки «Честный знак» пока не оправдывает себя. Она дублирует те же функции, с которыми хорошо справлялась система ЕГАИС. Больше всего на недочеты новой системы жалуется ритейл, продавцы пива. У них появились дополнительные затраты, поскольку не проданное в короткий срок пиво теперь нужно списывать. Есть проблемы с самой маркировкой. Например, марки не считываются. В первую очередь на 50-литровых металлических кегах. Поэтому участники рынка не спешат регистрироваться в новой системе учета и контроля. Сегодня в системе «Честный знак» значатся только 128 тысяч участников из всего оборота пивоваренной продукции. А на самом деле их гораздо больше: 420-430 тысяч точек розничной продажи, шесть тысяч оптовиков и 1,8 тысячи производителей. В России по количеству производителей пива лидируют четыре региона Фото: Александр Елизаров © URA.RU — Какие меры поддержат отрасль? — Пивоварам и сидроделам нужны меры поддержки от государства, как и виноделам. Например, компенсация за выращивание хмеля и яблок — сырья для варки пива и сидра. Сейчас оно преимущественно закупается за рубежом по высоким ценам. Нужны льготные кредиты или компенсации процентов по высоким кредитным ставкам. Необходимо ввести дифференцированные акцизы. Во всем мире существует такое разделение. Если ты крупный, ты платишь полную ставку акциза. Если ты мелкий, у тебя идет 50-75% акциза. То есть, чем меньше пивоварня, тем ниже акциз. Нужны минимальные розничные цены по аналогии с крепким алкоголем. Это позволит средним пивоваренным компаниям на справедливых условиях конкурировать с крупными, которые жестко демпингуют за место на магазинных полках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России рекордно выросло потребление пива за последние восемь лет. О том, почему повысятся цены на пенное в 2025 году, как изменится рынок и какой сорт пива больше других любят россияне в интервью URA.RU рассказал независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин. По его словам, в новом году жизнь осложнится у производителей пивных напитков с добавлением алкоголя. — Россиян в канун новогодних праздников предупредили о грядущем росте цен практически на все алкогольные напитки. Насколько критичным будет рост цен на пиво? — В октябре 2024 года депутаты Госдумы утвердили повышение акцизных ставок на всю алкогольную продукцию с 1 января 2025 года. В том числе, на все пиво — как баночное и бутылочное, так и разливное. Акциз на пиво крепостью от 0,5 до 8,6 градуса в 2025 году вырастет с 26 до 30 рублей за литр. На пиво крепостью выше 8,6 градуса — с 51 до 56 рублей. На сидр, пуаре и медовуху — с 26 рублей до 30 рублей за литр. Акцизы — это косвенный налог для производителей, который включается в итоговую стоимость продукта. Но цены и дальше будут повышаться из-за инфляции и дорогих кредитных денег, сырья и ингредиентов для производства, а также тары и упаковки. — В 2023 году страна поставила рекорд по потреблению пива за последние восемь лет. Пиво в 2024 году выпустили больше? — Статистики по продажам за год пока нет, но производство пива выросло на 12%. Уверен, что продажи будут выше прошлого года. Даже за три квартала мы видим рост на 5%. Но проданного чуть меньше произведенного. Потому что в преддверие роста акцизов производители весь декабрь отгружали на склады повышенные объемы. —За счет чего потребление пива росло в минувшем году? — За счет жаркого и длинного лета пиво, сидр, медовуха хорошо продавались. Сыграло роль развитие внутреннего туризма. В тех регионах, куда устремились на отдых люди, был хороший спрос. В первую очередь, это Черноморское побережье и Краснодарский край. Но интересно, что высокий спрос на пиво и слабоалкогольные напитки был не только там, но и на Алтае, в Карелии, Мурманске и даже в Новосибирске. — Есть ли связь между объемами купленного пива и количеством его производителей в том или ином регионе? — Отчасти — да. В России по количеству производителей пива лидируют четыре региона — Москва, Питер, Новосибирск и Краснодарский край. Кроме Новосибирска, каждый из них — туристическая мекка. С Новосибирском аномалия. Столица Сибири любит пиво несмотря на холодный климат и отсутствие туристов. В то же время, много производителей в регионе не означает, что совокупно они дают значимую долю пива российскому рынку. По вкладу в общую копилку лидируют Самарская и Ульяновская области, Татарстан. Именно там работают мощные пивоваренные заводы. — Какое пиво любят в России? — Многолетний лидер — светлый лагер (сорт пива) средней крепости. Большие объемы приходятся на пастеризованную продукцию крупных транснациональных компаний — с большими сроками хранения, по дисконтным ценам. Меньше всего пьют крепкие сорта пива. Получил развитие тренд на безалкогольное пиво. Но его производство не по карману мелким пивоварням, поэтому «нулевки» мы встречаем в основном у известных брендов. — Выбор слабоалкогольных напитков сейчас сократился? — Идет импортозамещение. Пивовары и сидроделы разрабатывают множество рецептур слабоалкогольных напитков. В этом есть огромный потенциал. Появятся пиво и сидр с фруктовыми и ягодными добавками: с ревенем, морошкой, цитрусом, медом, даже с бузиной. Эти новинки будут производить в 2025 году. В то же время есть тенденции по замещению слабоалкогольных коктейлей типа «джин-тоник» пивными спиртованными напитками. Джин-тоники почти перестали производить после резкого роста акцизов на них в мае 2024 года. Но производители нашли лазейку — они выпускают пивные напитки на солодовой основе по низкой акцизной ставке. В отличие от пива и сидра, в них добавляют спирт. Уверен, в 2025 году будет всплеск борьбы с псевдо-пивными напитками. — Сколько производителей пива сегодня в России? — В России примерно 1780-1800 компаний-производителей. По данным ЕГАИС, на май 2024 года их было 2180. Но в 2024 году эта цифра сократилась где-то на 300 предприятий из-за проверок Росалкогольтабакконтроля соблюдения закона о реестре производителей пива. — Насколько сильная конкуренция между пивоварами? — Среди отечественных производителей есть три гиганта, которым принадлежат 28 больших пивоваренных заводов. Это «Объединенные пивоварни — холдинг» (ранее Heineken в России), пивоваренная компания «Балтика» и пивоваренный концерн САН ИнБев. Еще 60 предприятий можно отнести к категории крупных и средних. И остальное — это около 1600 мелких пивоварен с объемами производства до 300 тысяч декалитров. В их число входят 700 совсем маленьких предприятий, это рестораны-пивоварни. — Кому из них сложнее продавать продукцию? — Для потребителя глобально есть разделение пива на продукт в потребительской таре (это пластик, банка, бутылка) и — пиво на розлив. Рынок сбыта поделен почти пополам. У нас на сегодняшний день 220 тысяч магазинов разливного пива и 207 тысяч магазинов классической розницы: супермаркеты и ритейл. И у каждого сегмента есть свой постоянный потребитель. Сложнее всего продавать свою продукцию среднему сегменту пивоваренных предприятий, которые на полке конкурирует с «транснационалами». С той самой тройкой крупных производителей. Им тяжело, потому что крупные агрессивно демпингуют в ритейле. Мы не раз предлагали поддержать пивоваров среднего звена введением минимальных розничных цен. — В России поэтапно усиливают контроль за оборотом пива и слабоалкогольных напитков. Теперь отчитываться нужно не только в ЕГАИС, но и в системе маркировки «Честный знак». Как это отражается на пивоварах? — Стало несколько сложнее работать. Причем, тем пивоварам, которые находятся в законном поле. Те, кто был в тени, так в ней и остались. Введение маркировки «Честный знак» пока не оправдывает себя. Она дублирует те же функции, с которыми хорошо справлялась система ЕГАИС. Есть проблемы с самой маркировкой. Например, марки не считываются. В первую очередь на 50-литровых металлических кегах. Поэтому участники рынка не спешат регистрироваться в новой системе учета и контроля. Сегодня в системе «Честный знак» значатся только 128 тысяч участников из всего оборота пивоваренной продукции. А на самом деле их гораздо больше: 420-430 тысяч точек розничной продажи, шесть тысяч оптовиков и 1,8 тысячи производителей. — Какие меры поддержат отрасль? — Пивоварам и сидроделам нужны меры поддержки от государства, как и виноделам. Например, компенсация за выращивание хмеля и яблок — сырья для варки пива и сидра. Сейчас оно преимущественно закупается за рубежом по высоким ценам. Нужны льготные кредиты или компенсации процентов по высоким кредитным ставкам. Необходимо ввести дифференцированные акцизы. Во всем мире существует такое разделение. Если ты крупный, ты платишь полную ставку акциза. Если ты мелкий, у тебя идет 50-75% акциза. То есть, чем меньше пивоварня, тем ниже акциз. Нужны минимальные розничные цены по аналогии с крепким алкоголем. Это позволит средним пивоваренным компаниям на справедливых условиях конкурировать с крупными, которые жестко демпингуют за место на магазинных полках.