Водитель, насмерть сбивший подростка в Златоусте, попал под уголовку

В отношении водителя «ЗИЛ», задавившего 16-летнего подростка на пешеходном переходе в Златоусте (Челябинская область) возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«По данному факту следователями отдела МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющем автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.
ДТП произошло утром 27 декабря. Подросток переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора, когда на него наехал «ЗИЛ». От полученных травм юноша скончался в больнице.
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