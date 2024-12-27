Мишустин призвал правительство работать без выходных в новогодние праздники

В новогодние праздники Правительство России должно работать без выходных. Об этом сообщил Председатель Правительства Михаил Мишустин.
«Впереди длительные новогодние каникулы... Для многих служб — это время повышенного внимания. Здесь правительство должно работать без выходных», — сказал Мишустин. Пост опубликован в telegram-канале Правительства РФ.
Ранее «Царьград» публиковал материал, в котором эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина заявила, что в январе россияне будут отдыхать 11 дней. По ее словам, такой длинный перерыв получились из-за сразу нескольких переносов.
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