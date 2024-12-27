Мишустин призвал правительство работать без выходных в новогодние праздники

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По словам Мишустина, новогодние праздники это время повышенного внимания
По словам Мишустина, новогодние праздники это время повышенного внимания Фото:

В новогодние праздники Правительство России должно работать без выходных. Об этом сообщил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

«Впереди длительные новогодние каникулы... Для многих служб — это время повышенного внимания. Здесь правительство должно работать без выходных», — сказал Мишустин. Пост опубликован в telegram-канале Правительства РФ.

Ранее «Царьград» публиковал материал, в котором эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина заявила, что в январе россияне будут отдыхать 11 дней. По ее словам, такой длинный перерыв получились из-за сразу нескольких переносов.

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В новогодние праздники Правительство России должно работать без выходных. Об этом сообщил Председатель Правительства Михаил Мишустин. «Впереди длительные новогодние каникулы... Для многих служб — это время повышенного внимания. Здесь правительство должно работать без выходных», — сказал Мишустин. Пост опубликован в telegram-канале Правительства РФ. Ранее «Царьград» публиковал материал, в котором эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина заявила, что в январе россияне будут отдыхать 11 дней. По ее словам, такой длинный перерыв получились из-за сразу нескольких переносов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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