ВТБ снизил ставки по вкладам

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В ВТБ понизили ставки по краткосрочным вкладам
В ВТБ понизили ставки по краткосрочным вкладам Фото:

ВТБ снизил ставки по краткосрочным вкладам с 27 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе банка. Там подчеркнули, что ставки, как и прежде, остаются экстравысокими, а «время вкладчика» продолжится и в 2025 году. 

«На этой неделе крупные банки понизили ставки по вкладам, отреагировав на сохранение ключевой ставки ЦБ, вопреки ожиданиям ее роста. Как мы и говорили, ВТБ принял решение о корректировке ставок, ориентируясь на ситуацию на рынке», — сообщила пресс-служба банка. Заявление передает агентство Прайм.  С 27 декабря ВТБ меняет ставки по вкладам сроком на 3-12 месяцев. 

Теперь на три месяца и полгода ставки составляют до 23%, а на год — до 22%, следует из информации на сайте банка. По накопительному ВТБ-счету максимальная ставка сохраняется на уровне 24% годовых. По вкладу «Двойная выгода» для участников программы долгосрочных сбережений ставка также останется 30% годовых на 3 месяца.

Ранее ВТБ сообщил о четырех самых распространенных схемах развода в преддверии Нового года. Среди них — уведомления о выплатах, скидках и распродажах, поздравительные ссылки и новогодние приложения. Материал был опубликован телеканалом «Царьград».

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ВТБ снизил ставки по краткосрочным вкладам с 27 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе банка. Там подчеркнули, что ставки, как и прежде, остаются экстравысокими, а «время вкладчика» продолжится и в 2025 году.  «На этой неделе крупные банки понизили ставки по вкладам, отреагировав на сохранение ключевой ставки ЦБ, вопреки ожиданиям ее роста. Как мы и говорили, ВТБ принял решение о корректировке ставок, ориентируясь на ситуацию на рынке», — сообщила пресс-служба банка. Заявление передает агентство Прайм.  С 27 декабря ВТБ меняет ставки по вкладам сроком на 3-12 месяцев.  Теперь на три месяца и полгода ставки составляют до 23%, а на год — до 22%, следует из информации на сайте банка. По накопительному ВТБ-счету максимальная ставка сохраняется на уровне 24% годовых. По вкладу «Двойная выгода» для участников программы долгосрочных сбережений ставка также останется 30% годовых на 3 месяца. Ранее ВТБ сообщил о четырех самых распространенных схемах развода в преддверии Нового года. Среди них — уведомления о выплатах, скидках и распродажах, поздравительные ссылки и новогодние приложения. Материал был опубликован телеканалом «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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