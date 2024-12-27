ВТБ снизил ставки по вкладам

ВТБ снизил ставки по краткосрочным вкладам с 27 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе банка. Там подчеркнули, что ставки, как и прежде, остаются экстравысокими, а «время вкладчика» продолжится и в 2025 году.
«На этой неделе крупные банки понизили ставки по вкладам, отреагировав на сохранение ключевой ставки ЦБ, вопреки ожиданиям ее роста. Как мы и говорили, ВТБ принял решение о корректировке ставок, ориентируясь на ситуацию на рынке», — сообщила пресс-служба банка. Заявление передает агентство Прайм. С 27 декабря ВТБ меняет ставки по вкладам сроком на 3-12 месяцев.
Теперь на три месяца и полгода ставки составляют до 23%, а на год — до 22%, следует из информации на сайте банка. По накопительному ВТБ-счету максимальная ставка сохраняется на уровне 24% годовых. По вкладу «Двойная выгода» для участников программы долгосрочных сбережений ставка также останется 30% годовых на 3 месяца.
Ранее ВТБ сообщил о четырех самых распространенных схемах развода в преддверии Нового года. Среди них — уведомления о выплатах, скидках и распродажах, поздравительные ссылки и новогодние приложения. Материал был опубликован телеканалом «Царьград».
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