Бывшего пермского чиновника прочат в депутаты

Экс-начальник департамента культуры Головин претендует на мандат депутата

05 января 2025 в 12:53 Размер текста - 17 +

Василий Головин говорит, что пока не строил планы на 2026 год Фото: Илья Московец © URA.RU Бывший руководитель департамента культуры Перми Василий Головин может побороться за пост депутата Гордумы в 2026 году. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах региона. Якобы он будет баллотироваться по округу № 10, который сейчас представляет старожил думы Наталья Рослякова. «Рослякова вряд ли пойдет. Возраст. Она готова передать округ Василию Головину, исполнительному директору ДК Солдатова», — говорят инсайдеры. Головин до марта 2021 года возглавлял ДК им. Кирова. Территориально дворец входит в соседний округ №9, но обслуживает весь Кировский район. Василий Головин заявил URA.RU, что еще не думал о планах на 2026 год и отказался от комментариев. Наталья Рослякова не ответила на звонок корреспондента агентства. Головин до июня 2024 года был руководителем городского департамента культуры, потом перешел на пост советника мэра, а в октябре стал исполнительным директором ДК им. Солдатова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший руководитель департамента культуры Перми Василий Головин может побороться за пост депутата Гордумы в 2026 году. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах региона. Якобы он будет баллотироваться по округу № 10, который сейчас представляет старожил думы Наталья Рослякова. «Рослякова вряд ли пойдет. Возраст. Она готова передать округ Василию Головину, исполнительному директору ДК Солдатова», — говорят инсайдеры. Головин до марта 2021 года возглавлял ДК им. Кирова. Территориально дворец входит в соседний округ №9, но обслуживает весь Кировский район. Василий Головин заявил URA.RU, что еще не думал о планах на 2026 год и отказался от комментариев. Наталья Рослякова не ответила на звонок корреспондента агентства. Головин до июня 2024 года был руководителем городского департамента культуры, потом перешел на пост советника мэра, а в октябре стал исполнительным директором ДК им. Солдатова.