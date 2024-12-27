ЦБ установил официальный курс доллара

Курс доллара, устанавливаемый Центральным банк России составит 100,53 рубля. Регулятор опубликовал официальный курс валют на 28 декабря.
«Банк России установил на 28 декабря 2024 г. официальный курс доллара на уровне 100,5281 руб., что на 1 руб. 30 коп. выше предыдущего показателя», — следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.
При этом курс курс юаня понижен до уровня 13,4 рублей. Евро повышен на 2,65 рубля, до показателя 105,9 рублей.
В декабре 2024 года курс доллара уже достигал отметки в 107,7 рублей. По словам Андрея Костина, главы ВТБ, ожидается, что стоимость доллара будет стабилизирована на уровне чуть выше 100 рублей, несмотря на текущие экономические вызовы, включая военные расходы и санкции.
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