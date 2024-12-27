США ввели санкции против основателя «Грузинской мечты»

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Введены санкции против Иванишвили
Введены санкции против Иванишвили Фото:

Соединенные Штаты ввели санкции против бывшего Премьер-министра Грузии и основателя партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Об этом сообщили в Министерстве финансов США.

«Следующее лицо было добавлено в список SDN OFAC: ИВАНИШВИЛИ, Бидзина Григорис Дзе», — говорится в докладе ведомства. Информация опубликована на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Ранее Иванишвили заявлял, что Запад предлагали Тбилиси начать небольшой военный конфликт с Россией на несколько дней. Местные власти ответили отказом. Материал был опубликован телеканалом «Царьград».

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Соединенные Штаты ввели санкции против бывшего Премьер-министра Грузии и основателя партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Об этом сообщили в Министерстве финансов США. «Следующее лицо было добавлено в список SDN OFAC: ИВАНИШВИЛИ, Бидзина Григорис Дзе», — говорится в докладе ведомства. Информация опубликована на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Ранее Иванишвили заявлял, что Запад предлагали Тбилиси начать небольшой военный конфликт с Россией на несколько дней. Местные власти ответили отказом. Материал был опубликован телеканалом «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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