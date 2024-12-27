США ввели санкции против основателя «Грузинской мечты»

Соединенные Штаты ввели санкции против бывшего Премьер-министра Грузии и основателя партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Об этом сообщили в Министерстве финансов США.
«Следующее лицо было добавлено в список SDN OFAC: ИВАНИШВИЛИ, Бидзина Григорис Дзе», — говорится в докладе ведомства. Информация опубликована на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.
Ранее Иванишвили заявлял, что Запад предлагали Тбилиси начать небольшой военный конфликт с Россией на несколько дней. Местные власти ответили отказом. Материал был опубликован телеканалом «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.