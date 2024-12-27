Сотрудникам одной из челябинских организаций пообещали премии, если на корпоративной вечеринке они смогут зачать ребенка, который впоследствии станет работать в штате фирмы. По информации читателя URA.RU, такое предложение появилось в рабочем чате предприятия.
«Одевайтесь приличнее. Нам не нужна еще одна голая вечеринка! Разврат разрешен только в случае зачатия ребенка с последующим воспитанием, становлением на ноги и зачислением в штат нашего предприятия. В таком случае родители будут премированы», — говорится в сообщении корпоративного чата.
Судя по опубликованной информации, новогодняя вечеринка в стиле 90-х состоится 28 декабря. Работников призвали приходить на нее в лосинах, варенках и спортивных костюмах.
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