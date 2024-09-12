Как регионы вытаскивают Россию из демографической ямы

В России вводят «дни зачатия» и ипотеки от бизнеса для роста демографии

12 сентября 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

В России снижается рождаемость, что отражается в ряде мер, принимаемых как региональными властями, так и бизнесом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На фоне снижающейся рождаемости в России работает ряд мер, которые вводят как региональные власти, так и бизнесмены. Однако они могут сработать только к 2030-м годам, уверены эксперты: убыль населения, несмотря на все льготы и послабления, продолжится в любом случае. В России рождаемость достигла исторического минимума. Согласно докладу Росстата о социально-экономическом положении страны с января по июль 2024 года, за первые шесть месяцев 2024 года в России родились 599,6 тысячи детей, что на 16,6 тысячи меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Этот показатель продолжает снижаться: в 2021 году родилось 1,4 миллиона детей, в 2022 году — 1,3 миллиона, а в 2023 году — 1,26 миллиона. Это самый низкий уровень с 1999 года. По оценкам Росстата, численность постоянного населения России на 1 января 2024 года составила 146,15 миллиона человек, что на 296,6 тысячи меньше, чем годом ранее. Основная причина сокращения численности населения — именно снижение рождаемости. Ситуация в регионах Суммарный коэффициент рождаемости в России в 2023 году составил 1,41 ребенка на одну женщину. Самые низкие показатели были зафиксированы в Ленинградской области и Севастополе (0,88 и 0,98 ребенка соответственно). Наивысшие значения наблюдались в Чечне (2,66), Тыве (2,44) и на Алтае (2,03). Суммарный коэффициент рождаемости в России в 2023 году составил 1,41 ребенка на одну женщину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В 2023 году наибольшее снижение рождаемости на 1000 человек населения было отмечено в Севастополе (87,0%), Московской области (89,5%) и Калининградской области (91,4%). Наибольший прирост наблюдался в Республике Карелия (111,0%), Чукотском автономном округе (110,1%) и Ненецком автономном округе (110,0%). Исследования показывают, что в России основным фактором, влияющим на уровень рождаемости, является экономическая ситуация. В частности, анализ Высшей школы экономики и Дальневосточного федерального университета выявил, что суммарный коэффициент рождаемости (СКР) наиболее чувствителен к таким значительным макроэкономическим потрясениям, как кризисы 2008 и 2014 годов, а также пандемия COVID-19. Эксперты оценили, что влияние этих экономических стрессов на изменение рождаемости составляет 31%, при этом СКР снижается. Рождаемость также зависит от ряда других экономически связанных факторов: уровень доходов, безработица и стоимость жилья (корреляция с СКР составляет 14%); выплаты федерального (15%) и регионального (12%) материнского капитала; а также качество инфраструктуры для дошкольного образования (4%). Источник: отчет Росстата Какие меры предпринимает государство Одним из ключевых инструментов поддержки является материнский капитал. В 2024 году его размер составляет 630 380,78 рубля на первого ребенка, 833 024,74 рубля на второго и третьего (если выплата на первого ребенка не получена ранее). Кроме того, введены ежемесячные и единоразовые выплаты на детей. Вариантов много: единое пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности, пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет ежемесячная выплата на первого ребенка до трех лет и так далее. В 2024 году минимальный размер пособия — 9 227,24 рубля в месяц, максимальный — 49 123 рубля в месяц. Многодетные могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки. Например, в некоторых регионах предоставляются земельные участки для строительства жилья или ведения личного подсобного хозяйства. Также существует программа льготной ипотеки под 6% годовых для многодетных семей, вычеты по земельному и имущественному налогам, субсидия на погашение ипотеки — 450 000 рублей. Важной инициативой является программа «Демография», направленная на создание условий для повышения рождаемости и укрепления института семьи. В ее рамках предусмотрены маткапитал, семейная ипотека, бесплатная процедура ЭКО и помощь в усыновлении ребенка. Кроме того, нацпроект развивает семейную инфраструктуру, строятся детские сады и школы. Так, по данным, озвученным вице-премьером Татьяной Голиковой, с 2019 года по стране введено в эксплуатацию 1 679 детских садов на 245,9 тысячи мест. По поручению президента России проект будет расширен и преобразован в национальный проект «Семья». Государство также развивает инфраструктуру поддержки семей, включая создание центров помощи семьям с детьми, где можно получить консультации по юридическим и социальным вопросам. Введены программы по обеспечению занятости женщин с детьми, включая гибкие графики работы и возможность удаленной работы. Многодетные могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки Фото: Анна Майорова © URA.RU Креативные региональные инициативы Разные регионы стараются нарастить показатели рождаемости, применяя уникальные и креативные подходы. На госуслугах в числе льгот, положенных многодетным семьям, числятся как скидки на оплату услуг ЖКХ, так и бесплатные парковочные места. Одним из ярких примеров является инициатива в Ульяновской области, где был введен так называемый «День зачатия». Этот необычный праздник, официально именуемый «Днем семейного общения», проводится 12 сентября, и жителям региона предоставляется дополнительный выходной день. Идея заключается в том, чтобы способствовать рождению детей 12 июня следующего года — в День России. За успешное выполнение «плана» семьи могут получить ценные призы, включая автомобили и бытовую технику. В результате этой инициативы в регионе наблюдался рост числа новорожденных в указанный период. В Калининградской области и Республике Татарстан семьям, решившимся на третьего ребенка, начисляют единовременную выплату в размере 100 000 рублей. Дополнительно предоставляются льготы на оплату коммунальных услуг и налоговые послабления. В результате этой программы в регионе отмечается увеличение числа многодетных семей. В Ямало-Ненецком автономном округе молодые пары, заключившие брак и решившие завести ребенка, могут рассчитывать на получение субсидии на строительство или покупку жилья в размере до 500 000 рублей. Ярким примером является инициатива в Ульяновской области, где был введен так называемый «День зачатия» Фото: Размик Закарян © URA.RU Поддержка от бизнеса Согласно исследованию ВЦИОМ, для 58% россиян важна поддержка работодателя. Реальную поддержку со стороны работодателя сегодня получает каждый третий «семейный» россиянин (33%). Причем эта помощь не ограничивается путевками в детский лагерь и медстраховкой, а становится полноценной социальной экосистемой внутри компаний. По данным опроса, 10% россиян получают от компаний материальную помощь на детей, помощь с жильем — 6%, компенсацию отдыха или досуга — 5%, понижение ставки по кредиту/ипотеке, бесплатное образование и соцвыплаты — 3%, компенсацию за ремонт, больничный или ДМС — 1%. Ирина Жуйкова, директора департамента социальной политики ПАО «ГМК Норильский никель», делилась, что на предприятии реализуется жилищная программа «Твой Дом», где 50% стоимости квартиры покрывает работодатель, а вторые 50% сотрудник выплачивает в течение 7-10 лет, причем без процентов. Это выгодно и для компании: программа закрепляет сотрудника за организацией минимум на 10 лет. Это дает и долгосрочный результат: сейчас на «Норникеле» работает более 200 трудовых династий. Группа компаний «Новард» реализует профориентационную программу для детей сотрудников, а их родителям в это время помогает карьерный консультант. Виктория Дергунова, руководитель практики семейного права и наследственного планирования BGP Litigation, рассказала, что в компании разработали и внедрили политику о гендерном равенстве, приняли равноправную формулу оплаты труда для женщин, соответствующую формуле для коллег-мужчин в компании, что способствовало росту женщин на руководящих должностях — сейчас их 20%, а от общего числа сотрудников женщин в компании — 60%. В компании организовали дистанционную и удаленную работу и исключили декреты, больничные и гибкий график из системы оценки работы женщин-матерей, расширили полис ДМС путем включения в него членов семей сотрудников, в первую очередь детей. Лесопромышленная группа «Свеза», филиал которой есть и в Тюмени, предоставляет единовременные выплаты на свадьбу и рождение ребенка, равно финансово поддерживает одиноких родителей и многодетные семьи. Сотрудникам предоставляют добровольное медицинское страхование, санаторно-курортное лечение и путевки в детские оздоровительные лагеря с полным покрытием их стоимости. Согласно исследованию ВЦИОМ, для 58% россиян важна поддержка работодателя Фото: Ирина Гершина © URA.RU Прогнозы на будущее В статье «Демография» из доклада АСИ «Горизонт 2040» говорится, что для поддержания численности населения на нынешнем уровне необходимо удвоить рождаемость: коэффициент рождаемости на одну женщину должен составлять 2,15 (или 2,7 на семью), в то время как в 2022 году этот показатель был на уровне 1,45 и может снизиться до 1,35 в 2023 году. Согласно проекту бюджета СФР, который прогнозирует динамику рождаемости в России на 2024—2026 годы, ожидается, что в 2024 году количество новорожденных уменьшится на 5,8%, а в 2026 году темпы снижения сократятся до 0,9%. Елена Чурилова, старший научный сотрудник Международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ, отмечала: если возрастная структура рождаемости останется стабильной, то рост числа рождений может начаться к 2033—2035 годам. Этот период увеличения рождаемости продлится около 10-15 лет, то есть примерно до 2045 года. В это время детей будут рожать женщины из поколения 2007—2016 годов. Завлабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда ИНСАП РАНХиГС Алла Макаренцева, в свою очередь, уверена, что рождаемость в стране начнет расти раньше — с 2028 года: «Росстат прогнозирует начало роста рождаемости с 2028 года. Этот показатель тесно связан с численностью когорт женщин в активных репродуктивных возрастах, а в настоящее время они малочисленны. Слабый постепенный рост суммарного коэффициента рождаемости прогнозируется уже с этого года». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На фоне снижающейся рождаемости в России работает ряд мер, которые вводят как региональные власти, так и бизнесмены. Однако они могут сработать только к 2030-м годам, уверены эксперты: убыль населения, несмотря на все льготы и послабления, продолжится в любом случае. В России рождаемость достигла исторического минимума. Согласно докладу Росстата о социально-экономическом положении страны с января по июль 2024 года, за первые шесть месяцев 2024 года в России родились 599,6 тысячи детей, что на 16,6 тысячи меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Этот показатель продолжает снижаться: в 2021 году родилось 1,4 миллиона детей, в 2022 году — 1,3 миллиона, а в 2023 году — 1,26 миллиона. Это самый низкий уровень с 1999 года. По оценкам Росстата, численность постоянного населения России на 1 января 2024 года составила 146,15 миллиона человек, что на 296,6 тысячи меньше, чем годом ранее. Основная причина сокращения численности населения — именно снижение рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости в России в 2023 году составил 1,41 ребенка на одну женщину. Самые низкие показатели были зафиксированы в Ленинградской области и Севастополе (0,88 и 0,98 ребенка соответственно). Наивысшие значения наблюдались в Чечне (2,66), Тыве (2,44) и на Алтае (2,03). В 2023 году наибольшее снижение рождаемости на 1000 человек населения было отмечено в Севастополе (87,0%), Московской области (89,5%) и Калининградской области (91,4%). Наибольший прирост наблюдался в Республике Карелия (111,0%), Чукотском автономном округе (110,1%) и Ненецком автономном округе (110,0%). Исследования показывают, что в России основным фактором, влияющим на уровень рождаемости, является экономическая ситуация. В частности, анализ Высшей школы экономики и Дальневосточного федерального университета выявил, что суммарный коэффициент рождаемости (СКР) наиболее чувствителен к таким значительным макроэкономическим потрясениям, как кризисы 2008 и 2014 годов, а также пандемия COVID-19. Эксперты оценили, что влияние этих экономических стрессов на изменение рождаемости составляет 31%, при этом СКР снижается. Рождаемость также зависит от ряда других экономически связанных факторов: уровень доходов, безработица и стоимость жилья (корреляция с СКР составляет 14%); выплаты федерального (15%) и регионального (12%) материнского капитала; а также качество инфраструктуры для дошкольного образования (4%). Одним из ключевых инструментов поддержки является материнский капитал. В 2024 году его размер составляет 630 380,78 рубля на первого ребенка, 833 024,74 рубля на второго и третьего (если выплата на первого ребенка не получена ранее). Кроме того, введены ежемесячные и единоразовые выплаты на детей. Вариантов много: единое пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности, пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет ежемесячная выплата на первого ребенка до трех лет и так далее. В 2024 году минимальный размер пособия — 9 227,24 рубля в месяц, максимальный — 49 123 рубля в месяц. Многодетные могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки. Например, в некоторых регионах предоставляются земельные участки для строительства жилья или ведения личного подсобного хозяйства. Также существует программа льготной ипотеки под 6% годовых для многодетных семей, вычеты по земельному и имущественному налогам, субсидия на погашение ипотеки — 450 000 рублей. Важной инициативой является программа «Демография», направленная на создание условий для повышения рождаемости и укрепления института семьи. В ее рамках предусмотрены маткапитал, семейная ипотека, бесплатная процедура ЭКО и помощь в усыновлении ребенка. Кроме того, нацпроект развивает семейную инфраструктуру, строятся детские сады и школы. Так, по данным, озвученным вице-премьером Татьяной Голиковой, с 2019 года по стране введено в эксплуатацию 1 679 детских садов на 245,9 тысячи мест. По поручению президента России проект будет расширен и преобразован в национальный проект «Семья». Государство также развивает инфраструктуру поддержки семей, включая создание центров помощи семьям с детьми, где можно получить консультации по юридическим и социальным вопросам. Введены программы по обеспечению занятости женщин с детьми, включая гибкие графики работы и возможность удаленной работы. Разные регионы стараются нарастить показатели рождаемости, применяя уникальные и креативные подходы. На госуслугах в числе льгот, положенных многодетным семьям, числятся как скидки на оплату услуг ЖКХ, так и бесплатные парковочные места. Одним из ярких примеров является инициатива в Ульяновской области, где был введен так называемый «День зачатия». Этот необычный праздник, официально именуемый «Днем семейного общения», проводится 12 сентября, и жителям региона предоставляется дополнительный выходной день. Идея заключается в том, чтобы способствовать рождению детей 12 июня следующего года — в День России. За успешное выполнение «плана» семьи могут получить ценные призы, включая автомобили и бытовую технику. В результате этой инициативы в регионе наблюдался рост числа новорожденных в указанный период. В Калининградской области и Республике Татарстан семьям, решившимся на третьего ребенка, начисляют единовременную выплату в размере 100 000 рублей. Дополнительно предоставляются льготы на оплату коммунальных услуг и налоговые послабления. В результате этой программы в регионе отмечается увеличение числа многодетных семей. В Ямало-Ненецком автономном округе молодые пары, заключившие брак и решившие завести ребенка, могут рассчитывать на получение субсидии на строительство или покупку жилья в размере до 500 000 рублей. Согласно исследованию ВЦИОМ, для 58% россиян важна поддержка работодателя. Реальную поддержку со стороны работодателя сегодня получает каждый третий «семейный» россиянин (33%). Причем эта помощь не ограничивается путевками в детский лагерь и медстраховкой, а становится полноценной социальной экосистемой внутри компаний. По данным опроса, 10% россиян получают от компаний материальную помощь на детей, помощь с жильем — 6%, компенсацию отдыха или досуга — 5%, понижение ставки по кредиту/ипотеке, бесплатное образование и соцвыплаты — 3%, компенсацию за ремонт, больничный или ДМС — 1%. Ирина Жуйкова, директора департамента социальной политики ПАО «ГМК Норильский никель», делилась, что на предприятии реализуется жилищная программа «Твой Дом», где 50% стоимости квартиры покрывает работодатель, а вторые 50% сотрудник выплачивает в течение 7-10 лет, причем без процентов. Это выгодно и для компании: программа закрепляет сотрудника за организацией минимум на 10 лет. Это дает и долгосрочный результат: сейчас на «Норникеле» работает более 200 трудовых династий. Группа компаний «Новард» реализует профориентационную программу для детей сотрудников, а их родителям в это время помогает карьерный консультант. Виктория Дергунова, руководитель практики семейного права и наследственного планирования BGP Litigation, рассказала, что в компании разработали и внедрили политику о гендерном равенстве, приняли равноправную формулу оплаты труда для женщин, соответствующую формуле для коллег-мужчин в компании, что способствовало росту женщин на руководящих должностях — сейчас их 20%, а от общего числа сотрудников женщин в компании — 60%. В компании организовали дистанционную и удаленную работу и исключили декреты, больничные и гибкий график из системы оценки работы женщин-матерей, расширили полис ДМС путем включения в него членов семей сотрудников, в первую очередь детей. Лесопромышленная группа «Свеза», филиал которой есть и в Тюмени, предоставляет единовременные выплаты на свадьбу и рождение ребенка, равно финансово поддерживает одиноких родителей и многодетные семьи. Сотрудникам предоставляют добровольное медицинское страхование, санаторно-курортное лечение и путевки в детские оздоровительные лагеря с полным покрытием их стоимости. В статье «Демография» из доклада АСИ «Горизонт 2040» говорится, что для поддержания численности населения на нынешнем уровне необходимо удвоить рождаемость: коэффициент рождаемости на одну женщину должен составлять 2,15 (или 2,7 на семью), в то время как в 2022 году этот показатель был на уровне 1,45 и может снизиться до 1,35 в 2023 году. Согласно проекту бюджета СФР, который прогнозирует динамику рождаемости в России на 2024—2026 годы, ожидается, что в 2024 году количество новорожденных уменьшится на 5,8%, а в 2026 году темпы снижения сократятся до 0,9%. Елена Чурилова, старший научный сотрудник Международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ, отмечала: если возрастная структура рождаемости останется стабильной, то рост числа рождений может начаться к 2033—2035 годам. Этот период увеличения рождаемости продлится около 10-15 лет, то есть примерно до 2045 года. В это время детей будут рожать женщины из поколения 2007—2016 годов. Завлабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда ИНСАП РАНХиГС Алла Макаренцева, в свою очередь, уверена, что рождаемость в стране начнет расти раньше — с 2028 года: «Росстат прогнозирует начало роста рождаемости с 2028 года. Этот показатель тесно связан с численностью когорт женщин в активных репродуктивных возрастах, а в настоящее время они малочисленны. Слабый постепенный рост суммарного коэффициента рождаемости прогнозируется уже с этого года».