Синоптики предупредили об аномальной погоде в январе

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в январе 2025 года на большей части страны ожидается превышение температурной нормы. В это время в азиатской части страны прогнозируются отрицательные температурные аномалии.
«На основании прогноза средней температуры на январь, можно увидеть, что на востоке европейской части России, на Урале, в Западной Сибири и в Красноярском крае прогнозируются положительные аномалии — температура будет выше нормы. Также на европейской территории России ожидается температура около и выше обычных значений», — рассказал Вильфанд во время пресс-конференции в Москве. Его слова цитирует ТАСС.
Кроме того, он указал на возможность отрицательных отклонений температуры в других азиатских регионах России. Это может быть вызвано воздействием антициклона.
Ранее Вильфанд предупредил россиян о погоде в Новый год. По его словам, в европейской части РФ сильных морозов не ожидается. В центральных районах и Санкт-Петербурге температура будет выше среднего.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.