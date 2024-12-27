Синоптики предупредили об аномальной погоде в январе

Синоптик Вильфанд: ожидается аномально теплый январь на большей части России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В первом месяце 2025 года ожидается аномально теплая погода в большей части России
В первом месяце 2025 года ожидается аномально теплая погода в большей части России Фото:

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в январе 2025 года на большей части страны ожидается превышение температурной нормы. В это время в азиатской части страны прогнозируются отрицательные температурные аномалии.

«На основании прогноза средней температуры на январь, можно увидеть, что на востоке европейской части России, на Урале, в Западной Сибири и в Красноярском крае прогнозируются положительные аномалии — температура будет выше нормы. Также на европейской территории России ожидается температура около и выше обычных значений», — рассказал Вильфанд во время пресс-конференции в Москве. Его слова цитирует ТАСС.

Кроме того, он указал на возможность отрицательных отклонений температуры в других азиатских регионах России. Это может быть вызвано воздействием антициклона.

Ранее Вильфанд предупредил россиян о погоде в Новый год. По его словам, в европейской части РФ сильных морозов не ожидается. В центральных районах и Санкт-Петербурге температура будет выше среднего.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в январе 2025 года на большей части страны ожидается превышение температурной нормы. В это время в азиатской части страны прогнозируются отрицательные температурные аномалии. «На основании прогноза средней температуры на январь, можно увидеть, что на востоке европейской части России, на Урале, в Западной Сибири и в Красноярском крае прогнозируются положительные аномалии — температура будет выше нормы. Также на европейской территории России ожидается температура около и выше обычных значений», — рассказал Вильфанд во время пресс-конференции в Москве. Его слова цитирует ТАСС. Кроме того, он указал на возможность отрицательных отклонений температуры в других азиатских регионах России. Это может быть вызвано воздействием антициклона. Ранее Вильфанд предупредил россиян о погоде в Новый год. По его словам, в европейской части РФ сильных морозов не ожидается. В центральных районах и Санкт-Петербурге температура будет выше среднего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...