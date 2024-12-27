Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин поучаствовал во Всероссийской акции «Елка желаний». Благодаря ему, мечты двоих юных горожан — 9-летнего Макара и 8-летнего Мирона — будут исполнены.
«В культурно-досуговом Центре „Октябрь“ установлена прекрасная ёлка, на которой висят открытки с пожеланиями детей. Снял две и вместе с Дедом Морозом с радостью исполню мечты 8-летнего Мирона и 9-летнего Макара», — написал Ряшин в своем telegram-канале.
Также исполнять детские мечты будут руководители органов мэрии, городских предприятий и учреждений. Глава столицы ХМАО предложил делать добрые дела и делиться радостью с окружающими, а также поздравил с наступающим Новым годом.
Глава ХМАО Руслан Кухарук провел свою первую губернаторскую елку. Дед Мороз на седьмом этаже Дома правительства подарил подарки и исполнил мечты детей, чьи шары глава региона снял с новогодней «Елки желаний». Кухарук на встрече представился не только как губернатор, но и как помощник Деда Мороза.
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