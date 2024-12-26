Глава ХМАО Руслан Кухарук провел свою первую губернаторскую елку. Дед Мороз на седьмом этаже Дома правительства подарил подарки и исполнил мечты детей, чьи шары глава региона снял с новогодней «Елки желаний», передает журналист URA.RU. Кухарук на встрече представился не только как губернатор, но и как помощник Деда Мороза.
«Глава региона накануне каникул провел губернаторскую елку для детей из многодетных семей, малышей с ограничениями по здоровью и семей участников СВО. На седьмом этаже Дома правительства для маленьких югорчан был накрыт праздничный стол. Губернатор и Дед Мороз подарили подарки и поздравили всех с наступающим Новым годом», — сообщает корреспондент. Кухарук на встрече представился не только как губернатор, но и как помощник Деда Мороза.
Сбылось первое желание маленького Егора из Ханты-Мансийска, который на прямой линии главы региона попросил познакомиться с губернатором, президентом России Владимиром Путиным и получить в подарок тюбинг. «Мне Дедушка Мороз рассказал, что Егор загадал желание — повстречаться и познакомиться с губернатором. Там еще есть два желания, но это немножко попозже будет — Новый год еще впереди», — пообещал Кухарук мальчику, сидя рядом с ним за столом.
Огромную железную дорогу получил в подарок от губернатора семилетний Максим из Нефтеюганска. Кухарук передал его папе пригласительный — заветна мечта мальчика попробовать себя в роли машиниста поезда скоро сбудется. Девочки получили синтезаторы и набор маркеров. Малыши с ОВЗ — беговую дорожку и велотренажер для реабилитации.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Руслан Кухарук пообещал познакомить пятилетнего Егора с президентом. Просьбу маленького хантымансийца озвучили волонтеры на прямой линии главы региона.
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