Фицо назвал цену расплаты для Украины за продолжение конфликта

Фицо: Украина заплатит за авантюру Запада потерей территорий

28 декабря 2024 в 01:31 Размер текста - 17 +

Украина понесет огромные потери из-за конфликта, заявил политик Фото: U.S Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина может понести серьезный ущерб в виде потери территории и присутствия иностранных войск из-за текущего конфликта. Об этом в своем видеообращении, опубликованном в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ), сказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. «Я не понимаю того, что украинское политическое руководство тянет целую страну в катастрофу, потому что переговорная позиция Украины с каждым днем все хуже. Украина заплатит за эту авантюру Запада огромную цену в виде потери территории и присутствия иностранных войск», — сказал Фицо. Ранее URA.RU сообщало, что, по словам премьер-министра Словакии, после 1 января страна оценит газовую ситуацию и рассмотрит возможность принятия ответных мер в отношении Украины, включая прекращение поставок электроэнергии. Политик также подчеркнул, что прекращение транзита российского газа через Украину может стоить ЕС около 120 миллиардов евро в 2025—2026 годах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина может понести серьезный ущерб в виде потери территории и присутствия иностранных войск из-за текущего конфликта. Об этом в своем видеообращении, опубликованном в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ), сказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. «Я не понимаю того, что украинское политическое руководство тянет целую страну в катастрофу, потому что переговорная позиция Украины с каждым днем все хуже. Украина заплатит за эту авантюру Запада огромную цену в виде потери территории и присутствия иностранных войск», — сказал Фицо. Ранее URA.RU сообщало, что, по словам премьер-министра Словакии, после 1 января страна оценит газовую ситуацию и рассмотрит возможность принятия ответных мер в отношении Украины, включая прекращение поставок электроэнергии. Политик также подчеркнул, что прекращение транзита российского газа через Украину может стоить ЕС около 120 миллиардов евро в 2025—2026 годах.