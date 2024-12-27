27 декабря 2024

Фицо назвал цену расплаты для Украины за продолжение конфликта

Фицо: Украина заплатит за авантюру Запада потерей территорий
© Служба новостей «URA.RU»
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Украина понесет огромные потери из-за конфликта, заявил политик Фото:
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Украина может понести серьезный ущерб в виде потери территории и присутствия иностранных войск из-за текущего конфликта. Об этом в своем видеообращении, опубликованном в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ), сказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Я не понимаю того, что украинское политическое руководство тянет целую страну в катастрофу, потому что переговорная позиция Украины с каждым днем все хуже. Украина заплатит за эту авантюру Запада огромную цену в виде потери территории и присутствия иностранных войск», — сказал Фицо.

Ранее URA.RU сообщало, что, по словам премьер-министра Словакии, после 1 января страна оценит газовую ситуацию и рассмотрит возможность принятия ответных мер в отношении Украины, включая прекращение поставок электроэнергии. Политик также подчеркнул, что прекращение транзита российского газа через Украину может стоить ЕС около 120 миллиардов евро в 2025—2026 годах.

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Украина может понести серьезный ущерб в виде потери территории и присутствия иностранных войск из-за текущего конфликта. Об этом в своем видеообращении, опубликованном в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ), сказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. «Я не понимаю того, что украинское политическое руководство тянет целую страну в катастрофу, потому что переговорная позиция Украины с каждым днем все хуже. Украина заплатит за эту авантюру Запада огромную цену в виде потери территории и присутствия иностранных войск», — сказал Фицо. Ранее URA.RU сообщало, что, по словам премьер-министра Словакии, после 1 января страна оценит газовую ситуацию и рассмотрит возможность принятия ответных мер в отношении Украины, включая прекращение поставок электроэнергии. Политик также подчеркнул, что прекращение транзита российского газа через Украину может стоить ЕС около 120 миллиардов евро в 2025—2026 годах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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