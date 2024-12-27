27 декабря 2024

ЗРК с челябинским двигателем ювелирно разбивает воздушные цели в Курской области. Видео

В Минобороны РФ показали кадры работы ЗРК с челябинским двигателем под Курском
© Служба новостей «URA.RU»
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ЗРК «Тор-М2» выполняет задачи в приграничном районе Курской области Фото:

Зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2» с челябинскими двигателями группировки войск «Север» активно задействованы в обеспечении защиты в приграничных районах Курской области. Расчеты, получив боевой приказ, оперативно перебрасываются на территории для ликвидации воздушных угроз. Об этом рассказали в telegram-канале Минобороны РФ.

«Приведя комплекс в боевое положение, военнослужащие проводят мероприятия по обнаружению целей. С ювелирной точностью их поражают, обеспечивая войскам надежный щит от угроз с воздуха», — уточнили в ведомстве.

ЗРК «Тор-М2» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска способен действовать в любых погодных условиях. Это делает его незаменимым элементом в системе ПВО.

Как сообщало URA.RU ранее, зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» прикрыли военнослужащих спецоперации с воздуха. Об этом рассказал замначальника расчета группировки «Запад».

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Зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2» с челябинскими двигателями группировки войск «Север» активно задействованы в обеспечении защиты в приграничных районах Курской области. Расчеты, получив боевой приказ, оперативно перебрасываются на территории для ликвидации воздушных угроз. Об этом рассказали в telegram-канале Минобороны РФ. «Приведя комплекс в боевое положение, военнослужащие проводят мероприятия по обнаружению целей. С ювелирной точностью их поражают, обеспечивая войскам надежный щит от угроз с воздуха», — уточнили в ведомстве. ЗРК «Тор-М2» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска способен действовать в любых погодных условиях. Это делает его незаменимым элементом в системе ПВО. Как сообщало URA.RU ранее, зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» прикрыли военнослужащих спецоперации с воздуха. Об этом рассказал замначальника расчета группировки «Запад».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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