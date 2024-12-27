Армия и оружие ЗРК с челябинским двигателем ювелирно разбивает воздушные цели в Курской области. Видео В Минобороны РФ показали кадры работы ЗРК с челябинским двигателем под Курском 28 декабря 2024 в 02:09 Размер текста - 17 + ЗРК «Тор-М2» выполняет задачи в приграничном районе Курской области Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2» с челябинскими двигателями группировки войск «Север» активно задействованы в обеспечении защиты в приграничных районах Курской области. Расчеты, получив боевой приказ, оперативно перебрасываются на территории для ликвидации воздушных угроз. Об этом рассказали в telegram-канале Минобороны РФ. «Приведя комплекс в боевое положение, военнослужащие проводят мероприятия по обнаружению целей. С ювелирной точностью их поражают, обеспечивая войскам надежный щит от угроз с воздуха», — уточнили в ведомстве. ЗРК «Тор-М2» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска способен действовать в любых погодных условиях. Это делает его незаменимым элементом в системе ПВО. Как сообщало URA.RU ранее, зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» прикрыли военнослужащих спецоперации с воздуха. Об этом рассказал замначальника расчета группировки «Запад». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2» с челябинскими двигателями группировки войск «Север» активно задействованы в обеспечении защиты в приграничных районах Курской области. Расчеты, получив боевой приказ, оперативно перебрасываются на территории для ликвидации воздушных угроз. Об этом рассказали в telegram-канале Минобороны РФ. «Приведя комплекс в боевое положение, военнослужащие проводят мероприятия по обнаружению целей. С ювелирной точностью их поражают, обеспечивая войскам надежный щит от угроз с воздуха», — уточнили в ведомстве. ЗРК «Тор-М2» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска способен действовать в любых погодных условиях. Это делает его незаменимым элементом в системе ПВО. Как сообщало URA.RU ранее, зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» прикрыли военнослужащих спецоперации с воздуха. Об этом рассказал замначальника расчета группировки «Запад». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям