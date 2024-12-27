27 декабря 2024

На Украине прозвучали взрывы

«Общественное»: в Николаеве прогремели взрывы
© Служба новостей «URA.RU»
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В Николаеве прозвучали взрывы, передал корреспондент издания «Общественное»
В Николаеве прозвучали взрывы, передал корреспондент издания «Общественное» Фото:

В украинском городе Николаеве прогремели звуки взрывов. Об этом сообщили украинские СМИ. До этого в регионе объявляли воздушную тревогу.

«В Николаеве слышны звуки взрывов», — сообщило издание «Общественное». Информацию передал корреспондент с места происшествия.

Ранее Воздушные силы ВСУ уведомили на своих ресурсах о воздушной тревоге в регионе. Несколькими днями до этого в столице Украины гремели взрывы. Тогда администрация Киева призвала жителей пройти в укрытия. 

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В украинском городе Николаеве прогремели звуки взрывов. Об этом сообщили украинские СМИ. До этого в регионе объявляли воздушную тревогу. «В Николаеве слышны звуки взрывов», — сообщило издание «Общественное». Информацию передал корреспондент с места происшествия. Ранее Воздушные силы ВСУ уведомили на своих ресурсах о воздушной тревоге в регионе. Несколькими днями до этого в столице Украины гремели взрывы. Тогда администрация Киева призвала жителей пройти в укрытия. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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