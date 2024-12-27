На Украине прозвучали взрывы

В Николаеве прозвучали взрывы, передал корреспондент издания «Общественное»
В украинском городе Николаеве прогремели звуки взрывов. Об этом сообщили украинские СМИ. До этого в регионе объявляли воздушную тревогу.
«В Николаеве слышны звуки взрывов», — сообщило издание «Общественное». Информацию передал корреспондент с места происшествия.
Ранее Воздушные силы ВСУ уведомили на своих ресурсах о воздушной тревоге в регионе. Несколькими днями до этого в столице Украины гремели взрывы. Тогда администрация Киева призвала жителей пройти в укрытия.
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