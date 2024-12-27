27 декабря 2024

У тюменцев забирают десятки гаражей ради проведения КРТ

© Служба новостей «URA.RU»
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Под изъятие попали гаражи на Дамбовской
Под изъятие попали гаражи на Дамбовской Фото:

В Тюмени на улице Дамбовской изымают более 20 гаражей ради проведения комплексного развития территории (КРТ). Об этом сообщили в городской администрации. Реновацию проведут в районе улиц Дамбовская — Мельникайте.

«В целях комплексного развития территории жилой застройки в районе улиц Дамбовская — Мельникайте города Тюмени принято решение об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имуществ», — сообщили в администрации. Полный перечень адресов опубликован на сайте мэрии.

Ранее URA.RU писало, что КРТ также пройдет в микрорайоне Антипино. Его проведет застройщик СЗ «Завод ЖБИ-3», под снос пойдут аварийные многоквартирники.

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В Тюмени на улице Дамбовской изымают более 20 гаражей ради проведения комплексного развития территории (КРТ). Об этом сообщили в городской администрации. Реновацию проведут в районе улиц Дамбовская — Мельникайте. «В целях комплексного развития территории жилой застройки в районе улиц Дамбовская — Мельникайте города Тюмени принято решение об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имуществ», — сообщили в администрации. Полный перечень адресов опубликован на сайте мэрии. Ранее URA.RU писало, что КРТ также пройдет в микрорайоне Антипино. Его проведет застройщик СЗ «Завод ЖБИ-3», под снос пойдут аварийные многоквартирники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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