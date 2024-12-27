У тюменцев забирают десятки гаражей ради проведения КРТ

В Тюмени на улице Дамбовской изымают более 20 гаражей ради проведения комплексного развития территории (КРТ). Об этом сообщили в городской администрации. Реновацию проведут в районе улиц Дамбовская — Мельникайте.
«В целях комплексного развития территории жилой застройки в районе улиц Дамбовская — Мельникайте города Тюмени принято решение об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имуществ», — сообщили в администрации. Полный перечень адресов опубликован на сайте мэрии.
Ранее URA.RU писало, что КРТ также пройдет в микрорайоне Антипино. Его проведет застройщик СЗ «Завод ЖБИ-3», под снос пойдут аварийные многоквартирники.
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