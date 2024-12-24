В Тюмени определились с компанией, которая проведет КРТ в Антипино

Застройщик «Завод ЖБИ-3» стал победителем аукциона на проведение КРТ в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Под снос пойдут и аварийные многоквартирники
Под снос пойдут и аварийные многоквартирники Фото:

Тюменский застройщик СЗ «Завод ЖБИ-3» получил право на проведение КРТ в микрорайоне «Антипино», где он снесет 12 многоквартирных домов и несколько десятков нежилых строений. Информация представлена в ГИС «Торги».

«Право на заключение договора о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе улиц Изумрудной, Фридриха Энгельса, Совхозной, Магаданской, площадью 26,74 га. Победитель аукциона — общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик „Завод железобетонных изделий-3“», — говорится на сайте по проведению торгов.

Застройщик стал единственным участником, подавшим заявку. Право на проведение КРТ он получил за 81 881 рубль. Также был внесен задаток за участие в размере 20 миллионов рублей.

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Тюменский застройщик СЗ «Завод ЖБИ-3» получил право на проведение КРТ в микрорайоне «Антипино», где он снесет 12 многоквартирных домов и несколько десятков нежилых строений. Информация представлена в ГИС «Торги». «Право на заключение договора о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе улиц Изумрудной, Фридриха Энгельса, Совхозной, Магаданской, площадью 26,74 га. Победитель аукциона — общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик „Завод железобетонных изделий-3“», — говорится на сайте по проведению торгов. Застройщик стал единственным участником, подавшим заявку. Право на проведение КРТ он получил за 81 881 рубль. Также был внесен задаток за участие в размере 20 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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