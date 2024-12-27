Легковушка тюменца врезалась в опору уличного освещения
В Тюмени на улице интернациональной автомобиль «Лада Приора» обмотался вокруг столба уличного освещения. Видео опубликовано в telegram-канале «ЧС Тюмень Z».
«Жесткое ДТП на ул. Интернациональной, рядом с переходом через железную дорогу», — комментируют видео авторы канала. Судя по кадрам, автомобиль серьезно пострадал и восстановлению не подлежит.
В пресс-службе регионального управления ГАИ URA.RU пояснили, что произошел наезд на препятствие. В ДТП пострадал водитель машины, у него рана руки.
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