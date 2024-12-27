27 декабря 2024

В Тюмени «Лада» обмоталась вокруг столба. Видео

На улице Интернациональной в Тюмени «Приору» смяло от столкновения со столбом
© Служба новостей «URA.RU»
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Легковушка тюменца врезалась в опору уличного освещения
Легковушка тюменца врезалась в опору уличного освещения Фото:

В Тюмени на улице интернациональной автомобиль «Лада Приора» обмотался вокруг столба уличного освещения. Видео опубликовано в telegram-канале «ЧС Тюмень Z».

«Жесткое ДТП на ул. Интернациональной, рядом с переходом через железную дорогу», — комментируют видео авторы канала. Судя по кадрам, автомобиль серьезно пострадал и восстановлению не подлежит.

В пресс-службе регионального управления ГАИ URA.RU пояснили, что произошел наезд на препятствие. В ДТП пострадал водитель машины, у него рана руки. 

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В Тюмени на улице интернациональной автомобиль «Лада Приора» обмотался вокруг столба уличного освещения. Видео опубликовано в telegram-канале «ЧС Тюмень Z». «Жесткое ДТП на ул. Интернациональной, рядом с переходом через железную дорогу», — комментируют видео авторы канала. Судя по кадрам, автомобиль серьезно пострадал и восстановлению не подлежит. В пресс-службе регионального управления ГАИ URA.RU пояснили, что произошел наезд на препятствие. В ДТП пострадал водитель машины, у него рана руки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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