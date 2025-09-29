29 сентября 2025

Ремонту быть: принято решение по расширению одного из крупнейших тюменских трактов

Проект расширения Старотобольского тракта в Тюмени прошел госэкспертизу
Дорогу должны расширить до 2027 года
Дорогу должны расширить до 2027 года

Проект расширения Старотобольского тракта в Тюмени получил положительное заключение госэкспертизы. Информация представлена на портале Единого госреестра заключений.

«Капитальный ремонт тракт Старый Тобольский (от ул. Республики до границы города Тюмени). Результат экспертизы: положительное заключение», — говорится на сайте.

Как ранее писало URA.RU, тракт ждет капитальный ремонт и расширение до четырех полос. Работы должны быть закончены до 2027 года, а начнутся они уже в 2025-м.

