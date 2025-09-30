На федеральной трассе в Тюменской области открыли новый путепровод

На трассе из Тюмени в Омск появился новый путепровод через железную дорогу
В будущем движение расширят до четырех полос (архивное фото)
В будущем движение расширят до четырех полос (архивное фото)

На федеральной трассе Р-402 Тюмень-Омск открыли проезд по новому путепроводу через железнодорожные пути. Он расположился в районе Заводоуковска. Об этом в своем telegram-канале рассказала глава города Светлана Касенова.

«На федеральной дороге Тюмень-Омск в районе нашего города открыто движение по новому путепроводу через железную дорогу. Весь объем работ был завершен за четыре месяца, строительство шло круглосуточно», — написала чиновница.

Сейчас для автомобилей на путепроводе открыты две полосы. После завершения второго этапа работ для проезда их будет четыре.

