На федеральной трассе в Тюменской области открыли новый путепровод

В будущем движение расширят до четырех полос (архивное фото)
На федеральной трассе Р-402 Тюмень-Омск открыли проезд по новому путепроводу через железнодорожные пути. Он расположился в районе Заводоуковска. Об этом в своем telegram-канале рассказала глава города Светлана Касенова.
«На федеральной дороге Тюмень-Омск в районе нашего города открыто движение по новому путепроводу через железную дорогу. Весь объем работ был завершен за четыре месяца, строительство шло круглосуточно», — написала чиновница.
Сейчас для автомобилей на путепроводе открыты две полосы. После завершения второго этапа работ для проезда их будет четыре.
