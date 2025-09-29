Первый снег в Тюмени начался 30 сентября
В Тюмени пошел первый снег. По прогнозам синоптиков осадки не будут длительными. Такие данные указаны на сайте сервиса «Яндекс Погода».
«Тюмень, 30 сентября. Снег с дождем — до 11:00. Далее дождь до 19:00», — говорится в прогнозе.
В целом днем в Тюмени ожидается до +6 градусов. При этом ощущаться они будут максимум на +2.
