29 сентября 2025

В Тюмени закрылся один из популярных магазинов готовой еды

В Тюмени закрылся магазин «Жизньмарт» на Малыгина
Франчайзи отказался от сотрудничества с сетью
На улице Малыгина в Тюмени закрылся магазин сети «Жизньмарт». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

«Магазин по адресу Малыгина, 49к4 прекратил работу под нашим брендом. Причина — инициатива франчайзи. Подобные случаи в ритейле встречаются, и это часть нормальной бизнес-динамики», — рассказали в пресс-службе сети.

Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени закрылось американское бистро Crusty. Также перестал работать клуб Atmosphere.

