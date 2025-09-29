В Тюмени закрылся один из популярных магазинов готовой еды

Франчайзи отказался от сотрудничества с сетью
На улице Малыгина в Тюмени закрылся магазин сети «Жизньмарт». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.
«Магазин по адресу Малыгина, 49к4 прекратил работу под нашим брендом. Причина — инициатива франчайзи. Подобные случаи в ритейле встречаются, и это часть нормальной бизнес-динамики», — рассказали в пресс-службе сети.
Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени закрылось американское бистро Crusty. Также перестал работать клуб Atmosphere.
