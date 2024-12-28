Mash: экс-супруг Седоковой Тимма трижды пытался покончить с собой

Экс-супруг российской певицы Анны Седоковой баскетболист Янис Тимма пытался покончить с собой трижды после тяжелого разрыва с возлюбленной. Спортсмен был глубоко привязан к артистке и после их расставания впал в тяжелую депрессию, сообщил telegram-канал Mash.
«Баскетболист был одержим Анной, хотел общаться только с ней. Он оборвал все связи с друзьями и после развода впал в глубокую депрессию», — сообщил telegram-канал со ссылкой на близких Тиммы. Там же отметили, что спортсмен пытался лишить себя жизни минимум трижды и каждый раз его спасал некий Шаман-индеец из Майами.
По словам близких, после развода с Седоковой Тимма оборвал связи с друзьями и ушел из спорта. Данные решения привели к финансовым проблемам и ухудшению психологического состояния.
Баскетболист Янис Тимма, бывший муж певицы Анны Седоковой, с которой он состоял в законном браке на протяжении четырех лет, был обнаружен без признаков жизни в Москве. Предварительные сведения свидетельствуют о возможном самоубийстве. Инцидент произошел на следующий день после празднования дня рождения певицы. Прощание с ним прошло в Риге 27 декабря.
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