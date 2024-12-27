Танкер для отгрузки ямальского газа вышел на ходовые испытания

Танкер «Алексей Косыгин» вышел на испытания в Уссурийский залив. Заказчик — дочернее предприятие НОВАТЭК, чьи заводы по производству СПГ находятся на Ямале. О начале испытаний судна ледового класса Arc7 сообщает платформа Kpler.
«Танкер Arc7 „Алексей Косыгин“ вышел в Уссурийский залив для ходовых и швартовных испытаний, следует из данных Kpler. Испытания должны продлиться до середины февраля. Если они пройдут успешно, то танкер будет передан заказчику — проекту „Арктик СПГ-2“ — уже в первом квартале», — сообщает «Коммерсант».
По данным источника, танкер «Алексей Косыгин» — первый из 15 судов повышенного ледового класса Arc7, которые строятся для проекта «Арктик СПГ-2» на дальневосточной судоверфи «Звезда». Из-за санкций США и нехватки специалистов у проекта периодически возникают сложности с достройкой и передачей танкеров России.
Так, на южнокорейской верфи Hanwha Ocean для транспортировки ямальского СПГ были построены еще шесть танкеров ледового класса Arc7. «Но вероятность того, что они будут переданы заказчику, крайне низка из-за санкций», — пишет источник.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал причиной западных санкций против проектов по добыче сжиженного природного газа в Арктике боязнь конкуренции. Между тем, импорт сжиженного природного газа с завода «Ямал СПГ» в ЯНАО во Францию достиг рекордного уровня благодаря посредничеству немецкой государственной энергокомпании. В 2024 году страна получила из России больше СПГ, чем за любой полный год с начала поставок в 2018 году.
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