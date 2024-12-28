Ямальская авиакомпания объявила о выходном 1 января

В Новый год авиакассы компании «Ямал» не будут работать во всех городах округа
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Авиакассы «Ямала» не будут работать в ЯНАО, а в Тюмени откроются к вечеру 1 января
Авиакассы «Ямала» не будут работать в ЯНАО, а в Тюмени откроются к вечеру 1 января Фото:

Авиакассы компании «Ямал» 1 января 2025 года не будут работать во всех городах округа, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Согласно данным онлайн-табло, самолеты также летать не будут.

«Во всех городах присутствия в ЯНАО 1 января 2025 — выходной. 31 декабря и 2 января кассы работают по индивидуальному графику. Далее работа касс продолжится в обычном режиме», — сообщает пресс-служба авиакомпании в соцсети в VK.

При этом в Тюмени авиакасса в Рощино будет работать и 1 января с 16:00. Далее работа авиакасс в Тюмени продолжится в круглосуточном режиме.

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Авиакассы компании «Ямал» 1 января 2025 года не будут работать во всех городах округа, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Согласно данным онлайн-табло, самолеты также летать не будут. «Во всех городах присутствия в ЯНАО 1 января 2025 — выходной. 31 декабря и 2 января кассы работают по индивидуальному графику. Далее работа касс продолжится в обычном режиме», — сообщает пресс-служба авиакомпании в соцсети в VK. При этом в Тюмени авиакасса в Рощино будет работать и 1 января с 16:00. Далее работа авиакасс в Тюмени продолжится в круглосуточном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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