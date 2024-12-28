Авиакассы компании «Ямал» 1 января 2025 года не будут работать во всех городах округа, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Согласно данным онлайн-табло, самолеты также летать не будут.
«Во всех городах присутствия в ЯНАО 1 января 2025 — выходной. 31 декабря и 2 января кассы работают по индивидуальному графику. Далее работа касс продолжится в обычном режиме», — сообщает пресс-служба авиакомпании в соцсети в VK.
При этом в Тюмени авиакасса в Рощино будет работать и 1 января с 16:00. Далее работа авиакасс в Тюмени продолжится в круглосуточном режиме.
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