Путин ужесточил наказание для иностранцев за помощь врагам России

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Путин подписал закон об ужесточении наказания за нанесение вреда России
Путин подписал закон об ужесточении наказания за нанесение вреда России Фото:

Наказание для иностранных граждан, оказывающих помощь врагам России, стало более строгим. Теперь за содействие противнику в действиях, угрожающих безопасности РФ, иностранцы могут получить до 15 лет лишения свободы. Данный закон подписал президент России Владимир Путин.

«Законом вводится уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 15 лет за оказание иностранцем помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности России», — говорится в тексте закона. Отмечается, что за финансовую или иную помощь противнику предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с возможным штрафом.

Однако, если иностранец способствовал предотвращению вреда интересам России, он может быть освобожден от наказания. Сотрудничество с представителями других стран против безопасности РФ грозит тюремным сроком до восьми лет. Отмечается, что под переходом на сторону противника понимается участие в деятельности, направленной против российской безопасности.

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Наказание для иностранных граждан, оказывающих помощь врагам России, стало более строгим. Теперь за содействие противнику в действиях, угрожающих безопасности РФ, иностранцы могут получить до 15 лет лишения свободы. Данный закон подписал президент России Владимир Путин. «Законом вводится уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 15 лет за оказание иностранцем помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности России», — говорится в тексте закона. Отмечается, что за финансовую или иную помощь противнику предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с возможным штрафом. Однако, если иностранец способствовал предотвращению вреда интересам России, он может быть освобожден от наказания. Сотрудничество с представителями других стран против безопасности РФ грозит тюремным сроком до восьми лет. Отмечается, что под переходом на сторону противника понимается участие в деятельности, направленной против российской безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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