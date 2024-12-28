Путин ужесточил наказание для иностранцев за помощь врагам России

Наказание для иностранных граждан, оказывающих помощь врагам России, стало более строгим. Теперь за содействие противнику в действиях, угрожающих безопасности РФ, иностранцы могут получить до 15 лет лишения свободы. Данный закон подписал президент России Владимир Путин.
«Законом вводится уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 15 лет за оказание иностранцем помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности России», — говорится в тексте закона. Отмечается, что за финансовую или иную помощь противнику предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с возможным штрафом.
Однако, если иностранец способствовал предотвращению вреда интересам России, он может быть освобожден от наказания. Сотрудничество с представителями других стран против безопасности РФ грозит тюремным сроком до восьми лет. Отмечается, что под переходом на сторону противника понимается участие в деятельности, направленной против российской безопасности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.