Путин узаконил изъятие доходов у иноагентов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин подписал закон об изъятии доходов у иноагентов
Путин подписал закон об изъятии доходов у иноагентов Фото:

Президент России Владимир Путин подписал новый закон, направленный на контроль финансов иностранных агентов, включая их доходы от сдачи в аренду недвижимости, продажи транспортных средств, получения дивидендов и процентов по вкладам. Закон также касается доходов от использования результатов интеллектуальной деятельности. Документ был опубликован на официальном портале правовых актов.

Закон вступит в силу 1 марта 2025 года. Согласно нему, все доходы иноагентов будут перечисляться на специальные рублевые счета, открытие которых станет обязательным. Эти счета будут открыты в уполномоченных банках, и иноагенты смогут распоряжаться средствами только после снятия с них соответствующего статуса. В случае, если иноагент не откроет такой счет самостоятельно, это обязан будет сделать тот, кто выплачивает ему гонорары.

В случае исключения лица из реестра иностранных агентов, специальный счет должен быть закрыт в течение 15 календарных дней после подачи соответствующего заявления. Остаток средств на счете может быть выдан владельцу или перечислен на другой его банковский счет.

Инициатива закона была представлена в Госдуму еще в ноябре. Одним из авторов и инициатором выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Законопроект поддержали все фракции Госдумы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин подписал новый закон, направленный на контроль финансов иностранных агентов, включая их доходы от сдачи в аренду недвижимости, продажи транспортных средств, получения дивидендов и процентов по вкладам. Закон также касается доходов от использования результатов интеллектуальной деятельности. Документ был опубликован на официальном портале правовых актов. Закон вступит в силу 1 марта 2025 года. Согласно нему, все доходы иноагентов будут перечисляться на специальные рублевые счета, открытие которых станет обязательным. Эти счета будут открыты в уполномоченных банках, и иноагенты смогут распоряжаться средствами только после снятия с них соответствующего статуса. В случае, если иноагент не откроет такой счет самостоятельно, это обязан будет сделать тот, кто выплачивает ему гонорары. В случае исключения лица из реестра иностранных агентов, специальный счет должен быть закрыт в течение 15 календарных дней после подачи соответствующего заявления. Остаток средств на счете может быть выдан владельцу или перечислен на другой его банковский счет. Инициатива закона была представлена в Госдуму еще в ноябре. Одним из авторов и инициатором выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Законопроект поддержали все фракции Госдумы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...