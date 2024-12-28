Путин узаконил изъятие доходов у иноагентов

Президент России Владимир Путин подписал новый закон, направленный на контроль финансов иностранных агентов, включая их доходы от сдачи в аренду недвижимости, продажи транспортных средств, получения дивидендов и процентов по вкладам. Закон также касается доходов от использования результатов интеллектуальной деятельности. Документ был опубликован на официальном портале правовых актов.
Закон вступит в силу 1 марта 2025 года. Согласно нему, все доходы иноагентов будут перечисляться на специальные рублевые счета, открытие которых станет обязательным. Эти счета будут открыты в уполномоченных банках, и иноагенты смогут распоряжаться средствами только после снятия с них соответствующего статуса. В случае, если иноагент не откроет такой счет самостоятельно, это обязан будет сделать тот, кто выплачивает ему гонорары.
В случае исключения лица из реестра иностранных агентов, специальный счет должен быть закрыт в течение 15 календарных дней после подачи соответствующего заявления. Остаток средств на счете может быть выдан владельцу или перечислен на другой его банковский счет.
Инициатива закона была представлена в Госдуму еще в ноябре. Одним из авторов и инициатором выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Законопроект поддержали все фракции Госдумы.
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