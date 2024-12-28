Председатель правительства Михаил Мишустин в рамках акции «Елка желаний» исполнил новогодние желания российских детей. Для того чтобы встретиться с молодым поколением России он прибыл на киностудию «Союзмультфильм». Общаясь с Мишустиным, дети поделились своими впечатлениями от посещения кремлевской елки и «Москвариума», а также выразили благодарность за организацию мероприятия.
«Спасибо, что приехали. Для меня честь исполнить ваши желания», — сказал Мишустин в ответ на благодарность одного из детей, Артема, который поздравил его с наступающим Новым годом и поблагодарил за организацию мероприятия. Премьер также оценил речь мальчика, назвав ее «классной».
Исполнял желания Мишустин 11-го Артема Милаева (хотел посетить киностудию «Союзмультфильм»), его одногодки Владимира Вахрушева, шестилетнего Александра Вахрушева (браться мечтали посетить Кремлевскую елку), и семилетней девочки Марии Лещук (мечтала посетить Москвариум). Накануне встречи все участники акции посетили не только кремлевскую елку, но и «Москвариум», где дети получили возможность увидеть морских обитателей и насладиться новогодним спектаклем. Дети поделились своими впечатлениями с Мишустиным.
Также дети рассказали новогоднее стихотворение. В ответ на него Михаил Мишустин процитировал известный отрывок из мультфильма «Когда зажигаются елки», подчеркивая волшебство праздника: «Говорят, на Новый год, что ни пожелается — все всегда произойдет, все всегда…».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.