Мишустин исполнил желания детей. Видео

Премьер России принял участие в «Елке желаний»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мишустин встретился с детьми в рамках акции «Елка желаний» и исполнил их желания
Мишустин встретился с детьми в рамках акции «Елка желаний» и исполнил их желания Фото:

Председатель правительства Михаил Мишустин в рамках акции «Елка желаний» исполнил новогодние желания российских детей. Для того чтобы встретиться с молодым поколением России он прибыл на киностудию «Союзмультфильм». Общаясь с Мишустиным, дети поделились своими впечатлениями от посещения кремлевской елки и «Москвариума», а также выразили благодарность за организацию мероприятия.

«Спасибо, что приехали. Для меня честь исполнить ваши желания», — сказал Мишустин в ответ на благодарность одного из детей, Артема, который поздравил его с наступающим Новым годом и поблагодарил за организацию мероприятия. Премьер также оценил речь мальчика, назвав ее «классной».

Исполнял желания Мишустин 11-го Артема Милаева (хотел посетить киностудию «Союзмультфильм»), его одногодки Владимира Вахрушева, шестилетнего Александра Вахрушева (браться мечтали посетить Кремлевскую елку), и семилетней девочки Марии Лещук (мечтала посетить Москвариум). Накануне встречи все участники акции посетили не только кремлевскую елку, но и «Москвариум», где дети получили возможность увидеть морских обитателей и насладиться новогодним спектаклем. Дети поделились своими впечатлениями с Мишустиным.

Также дети рассказали новогоднее стихотворение. В ответ на него Михаил Мишустин процитировал известный отрывок из мультфильма «Когда зажигаются елки», подчеркивая волшебство праздника: «Говорят, на Новый год, что ни пожелается — все всегда произойдет, все всегда…».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель правительства Михаил Мишустин в рамках акции «Елка желаний» исполнил новогодние желания российских детей. Для того чтобы встретиться с молодым поколением России он прибыл на киностудию «Союзмультфильм». Общаясь с Мишустиным, дети поделились своими впечатлениями от посещения кремлевской елки и «Москвариума», а также выразили благодарность за организацию мероприятия. «Спасибо, что приехали. Для меня честь исполнить ваши желания», — сказал Мишустин в ответ на благодарность одного из детей, Артема, который поздравил его с наступающим Новым годом и поблагодарил за организацию мероприятия. Премьер также оценил речь мальчика, назвав ее «классной». Исполнял желания Мишустин 11-го Артема Милаева (хотел посетить киностудию «Союзмультфильм»), его одногодки Владимира Вахрушева, шестилетнего Александра Вахрушева (браться мечтали посетить Кремлевскую елку), и семилетней девочки Марии Лещук (мечтала посетить Москвариум). Накануне встречи все участники акции посетили не только кремлевскую елку, но и «Москвариум», где дети получили возможность увидеть морских обитателей и насладиться новогодним спектаклем. Дети поделились своими впечатлениями с Мишустиным. Также дети рассказали новогоднее стихотворение. В ответ на него Михаил Мишустин процитировал известный отрывок из мультфильма «Когда зажигаются елки», подчеркивая волшебство праздника: «Говорят, на Новый год, что ни пожелается — все всегда произойдет, все всегда…».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...