СК официально подтвердил причастность отца к убийству детей в Тверской области

В убийстве детей в Тверской области подозревается их отец. Об этом сообщили в региональном СК РФ.
«В совершении преступления подозревается отец малолетних», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что после преступления обвиняемый попытался покончить с собой. Мужчина госпитализирован.
В частном доме СНТ «Межурка» Тверской области 28 декабря были обнаружены тела четырех детей. На место происшествия выехали представители прокуратуры и следственного комитета для установления обстоятельств трагедии.
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