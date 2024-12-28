СК официально подтвердил причастность отца к убийству детей в Тверской области

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Отец детей пытался покончить с собой, заявили в СК
Отец детей пытался покончить с собой, заявили в СК Фото:

В убийстве детей в Тверской области подозревается их отец. Об этом сообщили в региональном СК РФ.

«В совершении преступления подозревается отец малолетних», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что после преступления обвиняемый попытался покончить с собой. Мужчина госпитализирован.

В частном доме СНТ «Межурка» Тверской области 28 декабря были обнаружены тела четырех детей. На место происшествия выехали представители прокуратуры и следственного комитета для установления обстоятельств трагедии.

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В убийстве детей в Тверской области подозревается их отец. Об этом сообщили в региональном СК РФ. «В совершении преступления подозревается отец малолетних», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что после преступления обвиняемый попытался покончить с собой. Мужчина госпитализирован. В частном доме СНТ «Межурка» Тверской области 28 декабря были обнаружены тела четырех детей. На место происшествия выехали представители прокуратуры и следственного комитета для установления обстоятельств трагедии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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