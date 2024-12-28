В Миассе суд арестовал лидера профсоюзов за видео Навального*

28 декабря 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

Анатолия Банных уже арестовывали за татуировки Фото: Илья Московец © URA.RU В Миассе Челябинской области главу независимого профсоюза Анатолия Банных, которого ранее арестовывали за распространение символики запрещенной организации, арестовали на 14 суток. Об этом сообщили в пресс-службе Миасского городского суда. «В октябре 2018 года в интернет-аккаунте, являющемся доступным неограниченному кругу пользователей, он опубликовал видеозапись, на которой запечатлен монолог оппозиционного деятеля Навального Алексея Анатольевича*. На протяжении всего видеоролика в правом нижнем углу видеозаписи присутствует символика экстремистской организации „ФБК“**, „Штаб Навального“***, признанной решением Московского городского суда экстремистской организацией и запрещенной на территории Российской Федерации. Анатолий Б. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ», — сообщили в пресс-службе. В судебном заседании правонарушитель вину признал, пояснил, что не удалил видео, так как забыл о нем. Он заявил, что отношения к экстремистской организации «ФБК»** не имеет. Суд пришел к выводу, что незнание не может свидетельствовать об отсутствии в его действиях состава административного правонарушения. Банных арестован сроком на четырнадцать суток. В ноябре Банных арестовывали на такой же срок за демонстрацию экстремистских татуировок. Основанием для этого стала фотография, опубликованная на его странице в социальной сети. На коленях мужчины были видны наколки, которые суд счел символом «АУЕ»***. Ему инкриминировали распространение символики организации, признанной экстремистской. Банных известен как один из представителей челябинского профсоюза «Содружество»***. Ныне запрещенная организация пыталась внедриться на миасский автозавод «Урал». *признан иноагентом на территории РФ **ФБК признан иноагентом, экстремистской организацией, запрещен на территории РФ и ликвидирован ***признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миассе Челябинской области главу независимого профсоюза Анатолия Банных, которого ранее арестовывали за распространение символики запрещенной организации, арестовали на 14 суток. Об этом сообщили в пресс-службе Миасского городского суда. «В октябре 2018 года в интернет-аккаунте, являющемся доступным неограниченному кругу пользователей, он опубликовал видеозапись, на которой запечатлен монолог оппозиционного деятеля Навального Алексея Анатольевича*. На протяжении всего видеоролика в правом нижнем углу видеозаписи присутствует символика экстремистской организации „ФБК“**, „Штаб Навального“***, признанной решением Московского городского суда экстремистской организацией и запрещенной на территории Российской Федерации. Анатолий Б. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ», — сообщили в пресс-службе. В судебном заседании правонарушитель вину признал, пояснил, что не удалил видео, так как забыл о нем. Он заявил, что отношения к экстремистской организации «ФБК»** не имеет. Суд пришел к выводу, что незнание не может свидетельствовать об отсутствии в его действиях состава административного правонарушения. Банных арестован сроком на четырнадцать суток. В ноябре Банных арестовывали на такой же срок за демонстрацию экстремистских татуировок. Основанием для этого стала фотография, опубликованная на его странице в социальной сети. На коленях мужчины были видны наколки, которые суд счел символом «АУЕ»***. Ему инкриминировали распространение символики организации, признанной экстремистской. Банных известен как один из представителей челябинского профсоюза «Содружество»***. Ныне запрещенная организация пыталась внедриться на миасский автозавод «Урал». *признан иноагентом на территории РФ **ФБК признан иноагентом, экстремистской организацией, запрещен на территории РФ и ликвидирован ***признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ