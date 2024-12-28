Фигурант коррупционного дела в челябинском ПФР вместо колонии отправился на СВО

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Приговор Виктору Чернобровину и Рудольфу Зайцеву в суде Центрального района. Челябинск, зайцев рудольф
Рудольф Зайцев не стал дожидаться решения кассации Фото:
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Бывший начальник хозчасти челябинского отделения ПФР Рудольф Зайцев вместо восьми лет за решеткой решил отправиться на СВО. По данным URA.RU, он уже подписал контракт с Минобороны РФ.

«Зайцев не стал дожидаться кассации. Практически сразу после решения суда апелляционной инстанции он подписал контракт с Минобороны РФ», — рассказал URA.RU источник. По его словам, Зайцева зачислили в штурмовую роту.

URA.RU связалось с адвокатом Зайцева, Иваном Малеевым. По его словам, несмотря на подписание контракта со стороны Зайцева решение о кассационном обжаловании приговора остается в силе.

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Зайцев был задержан летом 2021 года вместе с начальником — Виктором Чернобровиным. Показания на них дал коллега Александр Орехов. Топ-менеджеров обвинили в коррупции. По версии следствия, руководители фонда получали взятки от представителя охранной организации за подписание выгодных контрактов.

После задержания Зайцев присоединился к показаниям Орехова, но впоследствии от своих слов отказался. Досудебное соглашение с ним было разорвано. По итогу он оказался на скамье подсудимых вместе с непосредственным начальником — Чернобровиным.

Суд над топ-менеджерами закончился в январе 2024 года. Их признали виновными. Чернобровин получил 16 лет колонии строгого режима, Зайцев — девять с половиной лет. На стадии апелляции адвокатам удалось добиться смягчения: Чернобровин получил восемь лет и два месяца, Зайцев — восемь лет. После этого сторона защиты заявила, что намерена оспаривать решение в кассации.

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Бывший начальник хозчасти челябинского отделения ПФР Рудольф Зайцев вместо восьми лет за решеткой решил отправиться на СВО. По данным URA.RU, он уже подписал контракт с Минобороны РФ. «Зайцев не стал дожидаться кассации. Практически сразу после решения суда апелляционной инстанции он подписал контракт с Минобороны РФ», — рассказал URA.RU источник. По его словам, Зайцева зачислили в штурмовую роту. URA.RU связалось с адвокатом Зайцева, Иваном Малеевым. По его словам, несмотря на подписание контракта со стороны Зайцева решение о кассационном обжаловании приговора остается в силе. Зайцев был задержан летом 2021 года вместе с начальником — Виктором Чернобровиным. Показания на них дал коллега Александр Орехов. Топ-менеджеров обвинили в коррупции. По версии следствия, руководители фонда получали взятки от представителя охранной организации за подписание выгодных контрактов. После задержания Зайцев присоединился к показаниям Орехова, но впоследствии от своих слов отказался. Досудебное соглашение с ним было разорвано. По итогу он оказался на скамье подсудимых вместе с непосредственным начальником — Чернобровиным. Суд над топ-менеджерами закончился в январе 2024 года. Их признали виновными. Чернобровин получил 16 лет колонии строгого режима, Зайцев — девять с половиной лет. На стадии апелляции адвокатам удалось добиться смягчения: Чернобровин получил восемь лет и два месяца, Зайцев — восемь лет. После этого сторона защиты заявила, что намерена оспаривать решение в кассации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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