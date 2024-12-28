Фигурант коррупционного дела в челябинском ПФР вместо колонии отправился на СВО

Бывший начальник хозчасти челябинского отделения ПФР Рудольф Зайцев вместо восьми лет за решеткой решил отправиться на СВО. По данным URA.RU, он уже подписал контракт с Минобороны РФ.
«Зайцев не стал дожидаться кассации. Практически сразу после решения суда апелляционной инстанции он подписал контракт с Минобороны РФ», — рассказал URA.RU источник. По его словам, Зайцева зачислили в штурмовую роту.
URA.RU связалось с адвокатом Зайцева, Иваном Малеевым. По его словам, несмотря на подписание контракта со стороны Зайцева решение о кассационном обжаловании приговора остается в силе.
Зайцев был задержан летом 2021 года вместе с начальником — Виктором Чернобровиным. Показания на них дал коллега Александр Орехов. Топ-менеджеров обвинили в коррупции. По версии следствия, руководители фонда получали взятки от представителя охранной организации за подписание выгодных контрактов.
После задержания Зайцев присоединился к показаниям Орехова, но впоследствии от своих слов отказался. Досудебное соглашение с ним было разорвано. По итогу он оказался на скамье подсудимых вместе с непосредственным начальником — Чернобровиным.
Суд над топ-менеджерами закончился в январе 2024 года. Их признали виновными. Чернобровин получил 16 лет колонии строгого режима, Зайцев — девять с половиной лет. На стадии апелляции адвокатам удалось добиться смягчения: Чернобровин получил восемь лет и два месяца, Зайцев — восемь лет. После этого сторона защиты заявила, что намерена оспаривать решение в кассации.
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