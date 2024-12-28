Путин запретил брать в школу детей мигрантов без знания русского языка

В России больше не будут брать детей иностранцев в школу без знания русского языка. Соответствующий закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
«Прием на обучение по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования [будет осуществляться] при условии успешного прохождения... тестирования на знание русского языка», — говорится в новом законе на сайте правовых актов. Подчеркивается, что среди обязательных требований также будет наличие документа, подтверждающего законность нахождения иностранца на территории РФ.
Ранее в МИД России заявили о новых правилах для приезжих граждан, находящихся на территории РФ без виз. Теперь мигранты могут находиться в России не более 90 дней в году. Поправки вступят в силу с 1 января 2025 года. Об этом писал телеканал «Царьград».
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