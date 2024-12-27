27 декабря 2024

Жительницы ХМАО бросились учиться на визажистов перед Новым годом

В ХМАО спрос на онлайн-курсы для визажистов перед Новым годом вырос на 200%
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанки учатся делать праздничный макияж
Югорчанки учатся делать праздничный макияж Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе вырос спрос на онлайн-курсы для визажистов. К началу зиму интерес югорчанок к обучению вырос более чем на 200%, в сравнении с прошлым годом, рассказали URA.RU аналитики «Авито Услуг».

«Спрос на онлайн мастер-классы визажистов в Ханты-Мансийском автономном округе вырос на 233%», — следует из исследования сервиса. Больше всего югорчанки интересовались экспресс-курсами по созданию праздничного мейкапа и уроками по работе с шиммерами и глиттерами.

Онлайн-курсы выбирают прежде всего из-за цены, считают аналитики. Они выходят дешевле традиционного обучения. В среднем по Югре один дистанционный урок с визажистом стоит около четырех тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о прибыльных подработках на Новый год. Чаще это вакансии для актеров, аниматоров, курьеров и продавцов фейерверков.

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В Ханты-Мансийском автономном округе вырос спрос на онлайн-курсы для визажистов. К началу зиму интерес югорчанок к обучению вырос более чем на 200%, в сравнении с прошлым годом, рассказали URA.RU аналитики «Авито Услуг». «Спрос на онлайн мастер-классы визажистов в Ханты-Мансийском автономном округе вырос на 233%», — следует из исследования сервиса. Больше всего югорчанки интересовались экспресс-курсами по созданию праздничного мейкапа и уроками по работе с шиммерами и глиттерами. Онлайн-курсы выбирают прежде всего из-за цены, считают аналитики. Они выходят дешевле традиционного обучения. В среднем по Югре один дистанционный урок с визажистом стоит около четырех тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало о прибыльных подработках на Новый год. Чаще это вакансии для актеров, аниматоров, курьеров и продавцов фейерверков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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