Жительницы ХМАО бросились учиться на визажистов перед Новым годом

В Ханты-Мансийском автономном округе вырос спрос на онлайн-курсы для визажистов. К началу зиму интерес югорчанок к обучению вырос более чем на 200%, в сравнении с прошлым годом, рассказали URA.RU аналитики «Авито Услуг».
«Спрос на онлайн мастер-классы визажистов в Ханты-Мансийском автономном округе вырос на 233%», — следует из исследования сервиса. Больше всего югорчанки интересовались экспресс-курсами по созданию праздничного мейкапа и уроками по работе с шиммерами и глиттерами.
Онлайн-курсы выбирают прежде всего из-за цены, считают аналитики. Они выходят дешевле традиционного обучения. В среднем по Югре один дистанционный урок с визажистом стоит около четырех тысяч рублей.
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