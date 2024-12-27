27 декабря 2024

Мэр из ХМАО уходит на СВО после разборок с бойфрендом дочери из-за порно. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Сельский мэр, устроивший стрельбу в доме бойфренда дочери-школьницы, собрался на фронт
Сельский мэр, устроивший стрельбу в доме бойфренда дочери-школьницы, собрался на фронт Фото:
новость из сюжета
Мэр из ХМАО устроил стрельбу после секс-скандала с дочерью

Сельский мэр из ХМАО после скандального выяснения отношений с бойфрендом 12-летней дочери собрался на СВО. Он лишился должности и в январе ждет отправки на линию боевого соприкосновения, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте округа.

«После скандального выяснения отношений с бойфрендом 12-летней дочери глава поселка собрался на СВО. Он уже написал заявление на увольнение и в январе ждет отправки на линию боевого соприкосновения. то-то из местных утверждает, что стрельбы не было. Якобы глава во время разговора в доме подростка был просто рассержен и эмоционален. Другие утверждают, что выстрелы были, причем не один. Так или иначе, для градоначальника скорее всего все закончится возбуждением уголовного дела по статье „хулиганство“», — сообщил инсайдер.

Местные жители прислали видео, записанное с внешней стороны дома. В оконном стекле заметно круглое отверстие, предположительно, напоминающее пулевое. Ответ пресс-службы управления СКР по ХМАО ожидается. В правительстве Югры официально подтвердили отставку главы поселка и факт, что инцидентом занимаются правоохранительные органы.

Ранее URA.RU писало, что мэр из ХМАО ворвался в дом к парню своей несовершеннолетней дочери с ружьем, просмотрев порно-видео с их участием. Школьника спасло, что он ушел на елку с одноклассниками.

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Сельский мэр из ХМАО после скандального выяснения отношений с бойфрендом 12-летней дочери собрался на СВО. Он лишился должности и в январе ждет отправки на линию боевого соприкосновения, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте округа. «После скандального выяснения отношений с бойфрендом 12-летней дочери глава поселка собрался на СВО. Он уже написал заявление на увольнение и в январе ждет отправки на линию боевого соприкосновения. то-то из местных утверждает, что стрельбы не было. Якобы глава во время разговора в доме подростка был просто рассержен и эмоционален. Другие утверждают, что выстрелы были, причем не один. Так или иначе, для градоначальника скорее всего все закончится возбуждением уголовного дела по статье „хулиганство“», — сообщил инсайдер. Местные жители прислали видео, записанное с внешней стороны дома. В оконном стекле заметно круглое отверстие, предположительно, напоминающее пулевое. Ответ пресс-службы управления СКР по ХМАО ожидается. В правительстве Югры официально подтвердили отставку главы поселка и факт, что инцидентом занимаются правоохранительные органы. Ранее URA.RU писало, что мэр из ХМАО ворвался в дом к парню своей несовершеннолетней дочери с ружьем, просмотрев порно-видео с их участием. Школьника спасло, что он ушел на елку с одноклассниками.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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