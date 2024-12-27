Сельский мэр из ХМАО после скандального выяснения отношений с бойфрендом 12-летней дочери собрался на СВО. Он лишился должности и в январе ждет отправки на линию боевого соприкосновения, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте округа.
«После скандального выяснения отношений с бойфрендом 12-летней дочери глава поселка собрался на СВО. Он уже написал заявление на увольнение и в январе ждет отправки на линию боевого соприкосновения. то-то из местных утверждает, что стрельбы не было. Якобы глава во время разговора в доме подростка был просто рассержен и эмоционален. Другие утверждают, что выстрелы были, причем не один. Так или иначе, для градоначальника скорее всего все закончится возбуждением уголовного дела по статье „хулиганство“», — сообщил инсайдер.
Местные жители прислали видео, записанное с внешней стороны дома. В оконном стекле заметно круглое отверстие, предположительно, напоминающее пулевое. Ответ пресс-службы управления СКР по ХМАО ожидается. В правительстве Югры официально подтвердили отставку главы поселка и факт, что инцидентом занимаются правоохранительные органы.
Ранее URA.RU писало, что мэр из ХМАО ворвался в дом к парню своей несовершеннолетней дочери с ружьем, просмотрев порно-видео с их участием. Школьника спасло, что он ушел на елку с одноклассниками.
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