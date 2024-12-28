В России окончен осенний призыв

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Осенний призыв, начавшийся 1 октября, окончен
Осенний призыв, начавшийся 1 октября, окончен Фото:
новость из сюжета
Призыв — 2024

Минобороны РФ сообщило о завершении осеннего призыва на военную службу, в рамках которого в 2024 году было призвано 133 тысячи человек.

«Осенний 2024 года призыв граждан на военную службу завершен. Осенью этого года для прохождения военной службы в Вооруженные Силы РФ и другие воинские формирования призвано и направлено 133 тысяч человек», — сообщает Минобороны в своем telegram-канале. 

Призывные комиссии начали работу с 1 октября, а отправки призывников в войска стартовали с 15 октября. В ходе призыва, как отметили в ведомстве, работали «прямые телефонные линии», на которые поступило более 1,2 тысячи звонков.

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Минобороны РФ сообщило о завершении осеннего призыва на военную службу, в рамках которого в 2024 году было призвано 133 тысячи человек. «Осенний 2024 года призыв граждан на военную службу завершен. Осенью этого года для прохождения военной службы в Вооруженные Силы РФ и другие воинские формирования призвано и направлено 133 тысяч человек», — сообщает Минобороны в своем telegram-канале.  Призывные комиссии начали работу с 1 октября, а отправки призывников в войска стартовали с 15 октября. В ходе призыва, как отметили в ведомстве, работали «прямые телефонные линии», на которые поступило более 1,2 тысячи звонков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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