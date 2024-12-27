27 декабря 2024

Задержан мэр из ХМАО, устроивший стрельбу после секс-скандала с дочерью

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Глава поселка помещен в следственный изолятор
Глава поселка помещен в следственный изолятор Фото:
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Мэр из ХМАО устроил стрельбу после секс-скандала с дочерью

Глава одного из поселков ХМАО, который устроил стрельбу из карабина, узнав об интимных отношениях своей 12-летней дочки и 15-летнего подростка, задержан и помещен в ИВС. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета региона.

«В настоящее время обвиняемый задержан, помещен в изолятор временного содержания. Следствием заявлено ходатайство перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба ведомства

Мэр из ХМАО устроил стрельбу после секс-скандала с его дочерью. Глава поселка напился, взял карабин и поехал в дом подростка, а когда не нашел его — несколько раз выстрелил в потолок, а затем ходил с оружием по территории села. После того как к нему подъехал участковый, обвиняемый выстрелил из карабина, а затем забежал в дом своего знакомого и продолжил стрелять по улице.

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Глава одного из поселков ХМАО, который устроил стрельбу из карабина, узнав об интимных отношениях своей 12-летней дочки и 15-летнего подростка, задержан и помещен в ИВС. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета региона. «В настоящее время обвиняемый задержан, помещен в изолятор временного содержания. Следствием заявлено ходатайство перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба ведомства Мэр из ХМАО устроил стрельбу после секс-скандала с его дочерью. Глава поселка напился, взял карабин и поехал в дом подростка, а когда не нашел его — несколько раз выстрелил в потолок, а затем ходил с оружием по территории села. После того как к нему подъехал участковый, обвиняемый выстрелил из карабина, а затем забежал в дом своего знакомого и продолжил стрелять по улице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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